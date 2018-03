Unión Comercio echó a 3 jugadores y futbolista dijo que lo perjudican de cara al Mundial

Recién comienza el campeonato, pero Unión Comercio no levanta. El cuadro de Moyobamba ha sumado 4 puntos en 7 partidos y sus dirigentes ya comenzaron a perder la cabeza. Esta vez, el 'Poderoso de Alto Mayo' decidió separar a 3 jugadores de su plantel.

Los contratos de los panameños José González y Armando Polo, así como también el del delantero Pedro Bautista, fueron resueltos por parte de la gente comerciante.

Sin embargo, la resolución de estos contratos no habría sido en buenos términos. De hecho, Armando Polo terminó muy mortificado y aseguró que la decisión le quita mucho en lo económico y también en sus chances de ir al Mundial con Panamá.

"Ayer (viernes) nos notificaron a mí y a González que no querían contar con nosotros, que el técnico decía que no entrábamos en sus planes. Esa noticia nos perjudica mucho por la selección, por el Mundial porque con solo dos meses no pueden medir a un jugador y nosotros tenemos mucha experiencia para que se nos trate de esa forma", dijo el atacante en Radio Ovación.

"Llegamos a un acuerdo con el presidente donde solo nos quiso pagar 15 días teniendo un año de contrato. Quedó en que me iba a pagar los boletos aéreos de mi esposa y de mi hijo pero no me han depositado y el gerente hasta me bloqueó del teléfono, el presidente tampoco me recibe la llamada", complementó Armando Polo, quien ya ha tenido presencias con su selección.

