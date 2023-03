¿Cuál es tu actualidad en Deportivo Garcilaso?

Estoy muy bien. Gracias a Dios me han recibido muy bien, me siento cómodo en el equipo, todos los compañeros tenemos una excelente relación. Si bien es cierto el último resultado no fue lo que esperábamos (caída 2-1 ante Mannucci en Cusco), eso nos va a ayudar a conseguir mejores cosas a futuro.

Viniendo de Copa Perú, con un plantel nuevo casi en su totalidad, ¿imaginaban este inicio de año peleando arriba con los grandes?

Te voy a ser sincero, sí nos imaginábamos este arranque de año. Desde que nos conocimos en la pretemporada nos dimos cuenta que teníamos las cualidades para afrontar los diversos desafíos. Como te digo, los últimos dos resultados no fue lo que esperábamos, también somos conscientes que merecimos más en esos partidos. Nuestro funcionamiento fue bueno, hoy por hoy el equipo está bien.

¿Dónde radica el éxito de este Garcilaso?

Creo que pasa por todos, cada uno desde su lado. Todos remamos. A mí me ha tocado estar en diferentes grupos, y en Garcilaso saben que lo primordial es el jugador. Si el jugador está bien, cómodo, contento con sus compañeros, las cosas van a ir bien. Por darte un ejemplo, Municipal tiene problemas administrativos, sin embargo, sus jugadores dan la cara y consiguen resultados. Lo primordial es la unión del grupo.

Este buen momento, titular en Garcilaso y peleando la punta, ¿lo tomas como una revancha luego de dos descensos en los últimos tres años?

Creo que los descensos son parte de la carrera de un jugador. A veces nos toca vivir situaciones complicadas que jamás imaginábamos. Pero no lo tomo como una revancha, porque más allá de los resultados, que pueden ser buenos o malos, siento que he llevado una carrera responsable. Eso me hace sentir tranquilo, ser alguien que sabe lo que quiere. Es imposible ocultar que no quiero ganar cosas importantes. Estos últimos han sido años muy cambiantes. En Ayacucho FC, por ejemplo, me tocó jugar Libertadores, incluso el año pasado hacer una buena Sudamericana, pero pasó lo del descenso. No conseguimos mantenernos unidos y eso nos pasó factura. Tengo muchas ganas de lograr cosas importantes, pero también estoy orgulloso por lo que he logrado.

¿Cómo superaste el descenso con Alianza, y siendo uno de los más señalados por los hinchas?

Fue un tema duro, una situación difícil, pero es parte de la vida. Cada uno tiene su propia lucha, su propia guerra, cada quién lleva consigo mismo sus cosas buenas o malas. Yo soy una persona que pasó mil cosas en la vida, no solo en el fútbol, trato de ver más las cosas buenas que las malas.

¿Garcilaso tendrá el combustible para pelear por cosas grandes hasta final de año?

Sería muy pronto hablar de eso. Porque aún no estamos ni a la mitad del torneo. Creo que a la décima fecha ya podremos ver para qué estamos. Si para entonces no estamos alejados de la punta y entramos en racha, tendremos la chance de pelear el torneo. Ahora se viene el partido contra Universitario (hoy), que será clave porque nos ha sacado dos puntos.

¿Intimida la ‘U’ de Fossati que está invicta y con la moral renovada?

Yo considero que ese encuentro será un antes y un después para lo que se viene para Garcilaso. Esperemos que sea favorable. El grupo lo toma así, como un punto de quiebre. Si todo sale bien ante la ‘U’, podemos hacernos una mayor ilusión. Ojalá que esto siga, que no se rompa esta unión entre el comando técnico, jugadores, dirigencia, para que ‘Garci’ siga dando que hablar.

¿Algún sueño por cumplir para lo que resta de tu carrera?

Tengo varios. Lo principal es salir campeón nacional, me tocó ser subcampeón, jugar semifinales con Municipal. Ese es mi sueño. Espero poder lograrlo pronto.

Aún no has sido convocado a la selección, ¿lo tienes entre tus planes?

La verdad no me lo he planteado, no lo pienso, hoy solo pienso en Deportivo Garcilaso. Si me va bien a mí y al equipo, seguramente estaremos en el radar de Juan Reynoso.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.