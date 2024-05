Universitario de Deportes ganó el Torneo Apertura 2024 de forma heroica. A pesar de que estaba abajo en la diferencia de goles, comparado con Sporting Cristal, pudo golear (4-0) a Los Chankas con un jugador menos, superar a los ‘celestes’ en la tabla de posiciones y quedarse con el primer certamen de la Liga 1. Tras el partido en el Monumental, Aldo Corzo, capitán del equipo ‘crema’, no pudo evitar mostrarse muy emocionado, hasta las lágrimas. Y también se refirió a los comentarios malintencionados que minimizan el trabajo que han hecho en el primer semestre de la temporada.

En primer lugar, el futbolista de la Selección Peruana le dijo a las cámaras de GOLPERU que todavía no han salido campeones nacionales, pero que ha sido un paso importante en su objetivo. “Fue muy emocionante. Aún no hemos ganado nada, solo el Apertura, hay que ser conscientes. Hemos ganado a las justas, por un gol, con uno menos, una locura, esto no tiene nombre, esto es la ‘U’”, comentó.

Luego, no dudó en destacar al plantel ‘crema’ de este año. “Lo buscamos todo el partido, salimos con mucha convicción, somos un grupo increíble”, añadió. Finalmente, se refirió a los comentarios negativos hacia el equipo. “A veces leo y escucho que dicen que nos ayudan los árbitros y es una falta de respeto porque nosotros nos matamos, trabajamos un montón, eso se vio”, concluyó.

Cabe mencionar que Aldo jugó 16 de los 17 partidos del Apertura 2024. Solo se perdió el compromiso ante Alianza Atlético en el Monumental, que terminó 1-0 a favor de los ‘cremas’ gracias al gol de Yuriel Celi. El capitán ‘merengue’ no ha podido anotar ni asistir, pero su presencia ha sido fundamental para que la ‘U’ sea el equipo con menos goles en contra (7) en el certamen.

Corzo, que juega en el Monumental de Ate desde el año 2017, fue campeón nacional el año pasado y este 2024 quiere obtener el bicampeonato. Universitario está celebrando un año de existencia y, por ahora, ha dado un paso importante en su camino hacia el título nacional. De ganar el Clausura, se proclamaría campeón de forma instantánea. Veremos qué sucede en los próximos meses.





¿Qué se le viene a Universitario de Deportes?

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante LDU de Quito en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está pactado para jugarse el martes 28 de mayo desde las 5:00 de la tarde (horario en Perú y Ecuador) y será transmitido a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Los ‘cremas’ ya no tienen opciones de avanzar a los octavos de final, pero aún pueden clasificar a la Copa Sudamericana.

Para jugar en la ‘Suda’, el equipo dirigido por Fabián Bustos necesita empatar o ganar en suelo ecuatoriano. Esto debido a que tiene 5 puntos y se ubica en el tercer lugar; mientras que Liga tiene 4 puntos y está en la última casilla. Si el elenco de Ecuador consigue la victoria, entonces los ‘merengues’ quedarán fuera de toda competencia internacional y solo les quedará enfocarse en el plano local. Por supuesto, el gran objetivo de la temporada es ser campeón nacional a final de año.

Cabe mencionar que, una vez que finalizado el Apertura, la Liga 1 2024 tendrá una para de un mes y medio. En este tiempo se jugará la Copa América de Estados Unidos. Cuando termine la competencia internacional, regresa el fútbol peruano, con el Clausura. La segunda etapa del campeonato iniciará en la segunda semana de julio. Todavía no se conoce la fecha exacta, debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aún no publica el cronograma.





