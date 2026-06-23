En medio de un mercado de pases donde están intentando remediar los errores que cometieron a inicios de año, en Universitario de Deportes recibieron una noticia que podría cambiar la ecuación de Héctor Cúper pensando en el Torneo Clausura. Y es que teniendo la obligación de ganar este segundo certamen de la temporada si quieren seguir soñando con el tetracampeonato, acaba de aparecer una oferta real por un elemento clave a lo largo de la obtención del tricampeonato.

Según informaron en el programa Mano A Mano, América de Cali ha hecho una oferta formal para hacerse con los servicios de Alex Valera. Esto, por supuesto, en un primer momento puso en alerta a la interna de Universitario, pues el atacante nacional está en los planes del área deportiva para competir en el campeonato local durante el segundo semestre, esperando que vuelva a ser el ‘9’ determinante que supo ser para ganar el ‘tri’.

Sin embargo, según la citada fuente, el primer ofrecimiento por Valera no ha dejado satisfecho a la ‘U’ desde el punto de vista económico, por lo que por el momento está intención no ha avanzado más. Eso no quiere decir que todo quede ahí, pues el conjunto colombiano podría volver a insistir con una contraoferta que sea difícil de rechazar, no solo por los merengues, sino también por el propio futbolista.

Alex Valera tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Universitario)

Se sabe que América de Cali está buscando con insistencia la llegada de un delantero que pueda cambiar la tónica que tuvo su ofensiva durante la primera parte del año, donde no pudieron meterse a las instancias decisivas y quedaron eliminados en cuartos de final a manos de Independiente Santa Fe con un global de 5-1 en contra. Con ese panorama, el posible arribo de Alex Valera podría darles un arma más para pelear en el Torneo Finalización de la Liga BetPlay.

Por el lado de Valera, se sabe que sigue teniendo interés en emigrar al exterior, pero siempre y cuando se dé en buenos términos para él y Universitario. El contrato que une al delantero con la institución de Ate finaliza en diciembre de este año, un detalle que también podría pesar en una nueva negociación si es que vuelve a aparecer América de Cali.

Si finalmente Alex Valera termina emigrando al fútbol colombiano, el cual sería su segunda experiencia en el extranjero tras su breve paso por Arabia Saudita cuando jugó en Al-Fateh, hay que tener en cuenta que la ‘U’ se quedaría con Gianluca Lapadula como único ‘9’ neto, con José Rivera y Lisandro Alzugaray como complementos. Veremos si esto cambia o no con el correr de las semanas.

Alex Valera registra tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Pirata FC, Universitario volverá a tener esta semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 26 de junio desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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