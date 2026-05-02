Alex Valera ya está enfocado en el siguiente reto de Universitario de Deportes. El delantero crema viajó esta mañana rumbo a Trujillo junto al plantel con la mira puesta en el duelo de este domingo ante Juan Pablo II en el Estadio Mansiche, por una nueva jornada del torneo local. Antes de partir, el atacante dejó en claro que el equipo no baja la intensidad y sigue firme en la pelea por el campeonato.

“Será un partido complicado, pero mantenemos la misma actitud para ganar todos los partidos y esta vez no será la excepción. Aún estamos peleando el torneo y solo nos queda ganar para seguir en la lucha”, sostuvo el atacante de club merengue.

Valera también destacó el ánimo del grupo tras el reciente triunfo en la Copa Libertadores, aunque remarcó la necesidad de enfocarse en el campeonato local. “El equipo está muy motivado tras la victoria en Copa Libertadores, pero tenemos que ganar como sea este partido”, añadió al respecto.

¿QUÉ DIJO SOBRE DECLARACIONES DE ARAUJO?

Consultado por las declaraciones de Miguel Araujo, defensa de Sporting Cristal, quien cuestionó a los clubes que ceden sus localías, el delantero evitó polemizar y prefirió no profundizar en el tema. “No sé el contexto del porqué lo dijo, pero ese tema de las programaciones lo ve la Federación. No podría responder más ya que no sé por qué lo dijo”, indicó.

En cuanto a su presente con la camiseta crema, Valera consideró que atraviesa un buen momento, aunque reconoce que aún tiene margen de mejora. “Pienso que por lo que vengo haciendo he dado un paso importante, pero tengo que seguir con la misma humildad y sacrificio que vengo dejando por el equipo, porque siento que aún falta mucho más por mostrar y mejorar”, afirmó.

Finalmente, el atacante resaltó la competencia interna dentro del plantel y la importancia de aprovechar cada oportunidad. “Las oportunidades están para todos y ya depende de uno aprovechar cada vez que el entrenador te manda a la cancha”, concluyó.

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