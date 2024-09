Universitario de Deportes jugó de visita en cuatro ocasiones en lo que va del Torneo Clausura 2024. Los resultados no fueron los esperados: tres empates y una derrota. Este fin de semana, el equipo de Fabián Bustos visita a Alianza Atlético en Sullana. Será un partido complicado por las condiciones del estadio Campeones del 36, pero el delantero Alex Valera señaló que no hay excusas para no conseguir un triunfo. El goleador crema regresa al once titular luego de cumplir con sus fechas de suspensión y espera anotar en el norte del país.

El sábado, el plantel del cuadro merengue viajó rumbo a Piura para afrontar el compromiso. Durante su paso por el aeropuerto internacional Jorge Chávez, Valera destacó que hay “expectativa de sacar un buen triunfo”. “Tenemos que sacar los puntos necesarios y aprovechar que estamos en un buen momento”, fueron sus primeras palabras.

Alex no jugó los últimos tres duelos de Universitario debido a que fue suspendido por los incidentes en Arequipa, tras la derrota ante Melgar; sin embargo, ya cumplió con las fechas de suspensión y está listo para volver al equipo. “Me cayó bien (ser titular en la Selección Peruana) porque no venía de jugar y esos partidos (contra Colombia y Ecuador) me ayudaron a entrar en ritmo y llegar bien a mi equipo”, sostuvo.

Después se refirió a lo difícil que es jugar en el calor de Sullana. “Es un factor complicado, la cancha y el calor, pero es para los dos. No hay que poner excusas. Simplemente hay que hacer lo que hemos trabajado. El rival es muy fuerte. Alianza de Sullana es fuerte. Nos va a complicar y nos va a hacer el partido, pero tenemos que saber manejarlo”, añadió.

Finalmente, destacó que regresa con toda la energía y espera ayudar a conseguir la victoria en Piura. “Espero mañana pueda anotar y ayudar a mi equipo. Que el hincha siga apoyándonos. Mañana es un partido importante y tenemos que comenzar a sumar de a tres”, sentenció el atacante de 28 años.

El once para enfrentar a Alianza Atlético

El entrenador Fabián Bustos decidió el siguiente once para enfrentar a Alianza Atlético: Diego Romero; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Segundo Portocarrero, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera. Es importante resaltar que Sebastián Britos y Rodrigo Ureña no viajaron con el plantel porque aún no están recuperados.





¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Atlético?

Universitario enfrentará a Alianza Atlético en Sullana este domingo 15 de septiembre. El inicio del compromiso está programado para la 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.





¿En qué canales ver Universitario vs Alianza Atlético?

Por la fecha 10, Universitario vs. Alianza Atlético será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





