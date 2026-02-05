La llegada de Sekou Gassama ha generado curiosidad y expectativa en la hinchada merengue, pero Álvaro Barco ha salido al frente para disipar dudas y explicar la razón estratégica detrás de este fichaje para la temporada 2026. El gerente deportivo de la ‘U’ no ocultó su entusiasmo al referirse al atacante senegalés-español, quien actualmente se encuentra en acondicionamiento físico, asegurando que no es solo un ‘9’ más, sino la pieza específica que le faltaba a Universitario para resolver partidos donde los rivales se refugian atrás.

Barco proyecta al refuerzo como un arma letal en el juego aéreo que caracteriza a los cremas, confiando en que su potencia física marcará la diferencia en la Liga 1. El directivo explicó que la búsqueda en el mercado fue quirúrgica, priorizando características puntuales sobre nombres rimbombantes.

“Lo de Gassama, sin duda, que se trata de no ir específicamente por un centro delantero... sino dentro de lo que son sus condiciones, sus cualidades, se trataba de poder llenar ese vacío o ese puesto que el equipo hoy necesita”, indicó.

Sekou Gassama fue presentado en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)

Barco profundizó en la dificultad táctica que enfrenta Universitario cuando juega de local ante planteamientos ultradefensivos. “La U, generalmente, como el partido del otro día, cada vez que juegan el Monumental, los equipos no salen a jugar igual, tratan de neutralizar con muchos jugadores al fondo, y esa clase de jugador va a ser necesaria”, analizó.

Describiendo sus virtudes técnicas, fue contundente sobre lo que el africano ofrecerá en el campo de juego. “Es un jugador muy físico, es un jugador que tiene velocidad, es un jugador diferente. Que contiene a la defensa. Que sabe jugar de espaldas, que tiene un pivoteo espectacular”, enumeró con convicción.

La promesa de gol llegó ligada al juego por arriba, aprovechando los centros de los carrileros. “Estoy seguro que va a hacer muchos goles de cabeza, porque nuestro equipo, en ambas bandas, se entra muy bien, se entra muchas veces”, vaticinó el gerente sobre la producción ofensiva que esperan del refuerzo.

Alex Valera ha sido goleador de Universitario en las últimas temporadas | Foto: Fernando Sangama - GEC

La ilusión crece al imaginarlo compartiendo el ataque con el goleador nacional Alex Valera. “El día que juegue Valera junto con Gassama, sin duda que vamos a poder tener mil alternativas de poder llegar al gol, en lo que siempre hemos gozado, goles de cabeza, goles de pelota parada”, proyectó.

Asimismo, recordó la efectividad del equipo en la temporada pasada, donde anotaron 20 goles de cabeza, algo que buscan potenciar. “Hemos reforzado esa parte con este jugador que sin duda nos va a dar satisfacciones. Dentro de toda una estructura de un equipo que trata de no tener ningún cabo suelto”, aseguró.

Finalmente, se refirió a la filosofía de Javier Rabanal para mantener a todos los delanteros motivados. “La rotación es un tema que Javier siempre lo ha valorado... No es que no tenga un equipo ideal, sino que le gusta de alguna manera que el equipo tenga rotación para tenerlos a plenitud”, concluyó.

