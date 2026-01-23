La Noche Crema 2026 se acerca y, como suele ocurrir en la previa de estos eventos, la atención no solo está puesta en el espectáculo y la presentación del equipo, sino también en algunas situaciones que se mantienen en suspenso dentro del plantel. Universitario de Deportes vive días de expectativa, con el hincha atento a cada detalle de lo que será el inicio simbólico de la temporada. En ese contexto, el futuro inmediato de César Inga, que ha despertado interés internacional, está en las últimas horas de evaluación.

Álvaro Barco, director deportivo del club crema, tomó la palabra en la antesala de la presentación oficial del equipo y dejó en claro que, a nivel general, la institución se encuentra conforme con la conformación del plantel para esta temporada.

El directivo señaló que, si bien la plantilla está prácticamente cerrada, en el fútbol siempre pueden aparecer oportunidades inesperadas. En esa línea, dejó abierta la puerta a cualquier escenario que pueda presentarse en el corto plazo, aunque recalcó que el grupo actual cumple con las expectativas trazadas desde el inicio.

Fue en ese marco donde Barco se refirió puntualmente a la situación de César Inga, uno de los jugadores que ha sido vinculado con una posible transferencia al exterior en los últimos días. El dirigente explicó que existe una opción concreta para que el futbolista continúe su carrera fuera del país.

César Inga y Jairo Concha son los dos futbolistas que la 'U' pretende vender al extranjero en la siguiente temporada. (Foto: Agencias)

“Existe la posibilidad de que César Inga pueda ser transferido”, indicó Barco, precisando que el interés proviene del Sporting Kansas City. Sin embargo, aclaró que hay un plazo definido para que esta operación se concrete.

El director deportivo fue claro al explicar que, si la negociación no se cierra dentro del tiempo establecido, el jugador seguirá formando parte del plantel merengue. “Si mañana lo ven en la presentación, estará con nosotros esta temporada”, sostuvo, marcando una línea clara sobre el escenario inmediato.

Asimismo, Barco señaló que desde el club se han realizado todas las gestiones necesarias para facilitar esta oportunidad internacional, entendiendo que representa un paso importante en la carrera del futbolista. No obstante, remarcó que hay aspectos contractuales personales que ya no dependen de Universitario.

Más allá de este tema puntual, el dirigente también explicó el proceso que siguió el club para armar el plantel de cara a la temporada 2026. Detalló que las decisiones se tomaron de manera conjunta entre la secretaría técnica, el área de análisis y el comando técnico.

Finalmente, Barco destacó el trabajo que se viene realizando con las divisiones menores, señalando que el entrenador Javier Rabanal tendrá un rol activo en el desarrollo de los juveniles. Mientras tanto, la Noche Crema 2026 aparece en el horizonte como el escenario donde, además de presentarse el equipo, podría definirse el futuro inmediato de César Inga.

