El mercado de pases del fútbol peruano se acaba de remecer por completo con una de las llegadas más esperadas en el aeropuerto Jorge Chávez. El veloz atacante nacional Bryan Reyna ya pisó suelo limeño para estampar su firma y convertirse en el nuevo y flamante refuerzo de Universitario de Deportes para la exigente temporada 2026. Tras dejar atrás su etapa en el Belgrano de Córdoba de Argentina, el popular ‘Picante’ asume este inmenso reto en su carrera con el firme objetivo de sumar todo su desequilibrio, soñando salir campeón del torneo nacional con el club del que es hincha.

Esta tremenda incorporación llega en un momento exacto donde el jugador necesitaba un cambio de aires urgente para recuperar su mejor nivel competitivo. Durante los últimos meses en el balompié argentino, el extremo de 27 años fue perdiendo protagonismo y no iba a ser considerado por el comando técnico del conjunto ‘Pirata’.

Por lo que pegar la vuelta al torneo local vistiendo la camiseta ‘merengue’ se presentó como la oportunidad perfecta para volver a sumar minutos y recuperar la confianza. Pero teniendo que adaptarse al sistema que usa Javier Rabanal, que mantuvo el sistema 3-5-2 que tantos frutos le dio a los ‘cremas’ en los últimos años.

Belgrano oficializó el préstamo de Bryan Reyna a Universitario. (Foto: Captura X)

Las negociaciones entre la institución de Ate y el club cordobés fluyeron de manera muy positiva, y fue la propia escuadra argentina la encargada de hacer oficiales los términos del trato. Mediante un comunicado, informaron que el jugador “fue cedido a préstamo al Club Universitario de Deportes de Perú hasta el 31 de diciembre de 2026”, revelando además que, antes de armar las maletas, Reyna extendió su vínculo con Belgrano hasta finales del 2027.

Un detalle fundamental dentro de este contrato es que la dirigencia de la ‘U’ se ha asegurado una gran carta pensando a largo plazo, aunque bajo ciertas condiciones de rendimiento. El equipo argentino detalló que la cesión es “con cargo, sujeto a cumplimiento de objetivos individuales de cantidad de partidos, goles y asistencias”, incluyendo una importantísima “opción de compra por el 80% de los derechos económicos”.

Bryan Reyna reveló a directivos cremas que sería hincha de Universtario (Composición: @CREMA1924)

Pero lo que más ha llamado la atención y que terminó de destrabar cualquier tipo de duda en esta operación fue una tremenda revelación desde la interna. Según trascendió por fuentes cercanas a las negociaciones, el propio jugador le confesó al director deportivo crema que es hincha de Universitario, un detalle que facilitó las charlas y generó un ambiente inmejorable de bienvenida.

Por supuesto, este gran fichaje tiene un condimento extra de morbo y polémica debido al reciente pasado del atacante por la vereda de enfrente. Reyna conoce a la perfección la presión del campeonato peruano tras haber defendido los colores de Alianza Lima durante el 2023, año donde tuvo un rendimiento destacado y ganó el Torneo Apertura, pero ahora cruzó la vereda para defender sus verdaderos colores.

Si repasamos el historial deportivo del ‘Picante’, nos encontramos con un jugador que se forjó desde muy joven en el siempre competitivo fútbol europeo. Su carrera profesional inició en España, donde paseó su fútbol defendiendo los escudos del RCD Mallorca, CD Toledo, CD Alcoyano, Barakaldo CF y Las Rozas CF, ganando muchísima experiencia táctica.

Posteriormente, el extremo decidió regresar a nuestro país para relanzar su carrera en la Academia Cantolao, donde brilló y dio el salto al cuadro íntimo antes de ser transferido al extranjero. Hoy, con una madurez distinta, un contrato lleno de metas por cumplir y el sueño intacto de triunfar en el equipo de sus amores, Bryan Reyna está listo para hacer vibrar a las tribunas del Estadio Monumental.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR