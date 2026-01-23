En Universitario de Deportes los últimos días se vivieron con atención especial alrededor de uno de los nombres que más proyección había despertado en el plantel, César Inga. Mientras el equipo afinaba detalles para sus próximos retos locales e internacionales, en paralelo se desarrollaban conversaciones que podían alterar la planificación deportiva. La incertidumbre creció con el paso de las horas y el tema empezó a tomar fuerza entre hinchas y entorno cercano al club. No se trataba solo de una negociación más, sino de una decisión que dependía directamente del futbolista. Finalmente, el escenario se aclaró y el futuro del jugador tomó un rumbo en la MLS.

Universitario había sido consciente, desde hace meses, de que César Inga era uno de los futbolistas con mayor posibilidad de dar el salto al exterior. Su rendimiento sostenido y su evolución constante lo colocaron rápidamente en el radar de equipos del extranjero, que empezaron a seguirlo de cerca.

En ese contexto apareció Kansas City, club de la Major League Soccer, que mostró interés concreto y presentó una propuesta formal. Las conversaciones entre ambas instituciones avanzaron, aunque el cierre no fue inmediato y generó expectativa en Ate por varios días.

Si bien el acuerdo entre clubes estaba encaminado, la operación no podía concretarse sin la aprobación final del propio Inga. El lateral evaluó los términos, el proyecto deportivo y las condiciones personales antes de dar una respuesta definitiva.

Según indicó el periodista deportivo, Gustavo Peralta, el futbolista aceptó la propuesta y tomó la decisión de continuar su carrera en la MLS. El acuerdo contempla un contrato de cuatro temporadas, pensado para que el jugador pueda consolidarse en el fútbol estadounidense y proyectar un crecimiento sostenido.

Desde Universitario, la salida se asumió como parte natural del proceso de formación y proyección de talentos. El club crema, además, mantendrá un porcentaje del pase del jugador, apuntando a una futura venta si su rendimiento en el exterior lo permite.

César Inga fue elegido el mejor jugador Sub 23. (Foto: Joel Alonzo)

César Inga había llegado a Universitario como una apuesta para la temporada 2025 y rápidamente se ganó un lugar importante dentro del equipo. Su rendimiento lo llevó no solo a consolidarse en el once, sino también a dar el salto a la selección peruana.

Durante su paso por el cuadro merengue, el lateral fue parte del plantel tricampeón campeón nacional, cerrando así una etapa significativa en su carrera profesional antes de asumir el desafío internacional.

En medio de la planificación deportiva, desde la interna del club se manejaba la posibilidad de que, si la transferencia no se cerraba a tiempo, Inga pudiera seguir ligado al equipo para los eventos programados como la Noche Crema 2026. Sin embargo, las negociaciones llegaron a buen puerto y el desenlace quedó definido.

De esta manera, Universitario concreta una nueva transferencia al exterior y César Inga inicia un nuevo capítulo en su carrera, con la MLS como próximo escenario y con la expectativa de seguir creciendo lejos del fútbol peruano.

