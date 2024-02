¿Por qué ‘Chiquito’?

Lo que pasa es que yo en Segunda jugaba para el Deportivo Zúñiga. Y en Zúñiga había un amigo que se llamaba Tito Ortiz. Entonces él me dice, te voy a poner en apodo, yo le digo ‘No, porque yo me llamo Juan Flores’. Entonces ahí pasó una semana y ya me he olvidado. ‘Pequeño’, me dice. Pasa otra semana, ganamos a Sport Agustino. Y me dice ‘Chiquito’. Y justo había un sapo, un periodista y lo pone. Gracias a la actuación de ‘Chiquito’ Flores, ganó el Zúñiga a Sport Agustino. Y me quedé con ese apelativo.

¿Eres de cábalas?

Yo le metía un algodón con alcohol al arco. Mi abuelo me decía, métele alcohol. Entonces agarraba un algodón con alcohol y lo metía en el arco. Lo ponía en el palo, ahí abajo. Hasta que un sapo... Te lo juro, un sapo me vio y era el recogebolas. Lo saca y cuatro goles me metieron.

¿Cómo llegas de Segunda a Primera?

De segunda me trae el ‘Gato’ Cuéllar. El ‘Gato’ tenía a Chávez Rivas en el arco, Marco Flores, Agüero, Díaz, un arquerito que era reserva. Y recién yo. Era el sexto con 19 años. Todos estos tapaban bien. Le digo ‘yo estoy en Segunda tranquilo. En Zúñiga, déjame ahí’. Me dice ‘véngase, tiene contrato solamente Chávez. Y ya pues, entonces yo firmé el contrato. Me daban 300 dólares. Yo entrenaba con el argentino Ballesteros. Me sacaba la miércoles. Me decía, tú no sirves para arquero, ¿qué haces acá? Pero yo seguía. En mi inexperiencia dije ‘así será, los entrenamientos para que uno sea más terco’.

¿Cómo fue la rivalidad con Waldir?

Un partido Ciclista vs. Alianza. La prensa hablaba que Waldir estaba de goleador y yo era el menos batido. Los periodistas siempre te pican y yo caigo rápido. Entonces desde que empezó la semana ya estábamos con un bombardeo. El día del partido, cada vez que él tenía la pelota, yo iba con todo. Llega un descuido de la defensa, viene un centro y justo la tiene Waldir y me la toca al costado. Yo he volado pero así como Superman. Se metió, entonces él me grita, viene hacia mí, ‘gol co..., ca..., muerto de hambre’. Yo quería corretearlo, fui al camerino, estaba Jayo, me dice qué pasa. Hasta que un día me lo encuentro en un concierto, estaba esperando que vaya al baño. A eso de las tres de la madrugada va, le digo ‘Waldir podemos hablar’ y nada. Le metí un puñete en su labio.

¿Campeonaste con la selección en la Copa Kirín?

Sí, estaba Leao Butrón también. Él quería tapar y Fredy Ternero dice ‘va a tapar uno, cada uno’. Entonces tapé con Japón, ganamos 1-0 con gol de Chiroque. Llegamos a Lima y (Claudio) Pizarro le dice al presidente de la selección (Nicolás Delfino) ‘¿Cómo es para pagarle a la gente?, ‘No tengo billete. Me puedes prestar’, le responde. Vino uno de esos carros blindados y le pagó a cada uno.

