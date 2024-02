Estadio Seguro y el caso de Chile

Estadio Seguro es un organismo chileno que nació en 2011 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, con el objetivo de “poner freno a los hechos delictuales y de violencia con ocasión de espectáculos de fútbol profesional”. Su tarea fue implementar la ley 19 327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional en Chile. Coordina con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) el rol de autorización y reglas de funcionamiento de cada encuentro deportivo.

Para comprar una entrada en Chile, toda persona debe contar con un RUT (Rol Único Tributario) y en caso de que a un barrista le hayan aplicado el famoso “Derecho de Admisión”, dicho individuo no puede ingresar a un evento deportivo. Si comparamos con el caso peruano, desde ya nos sacan una ventaja. Sin embargo, en los últimos días, Estadio Seguro ha recibido más de una crítica en Chile luego de los problemas suscitados durante el duelo entre la Huachipato y Colo Colo, que fue suspendido por problemas de violencia.

Los problemas en el duelo entre Colo Colo y Huachipato han motivado nuevas medidas en Chile.

“Estadio Seguro es un organismo que nace en el 2011 para implementar la ley que regula la violencia en los estadios. Nace como un organismo para coordinar a la autoridad futbolística que es la ANFP en este caso, a la autoridad política que sería al gobierno y a Carabineros. En estos años no ha logrado su principal objetivo que es erradicar la violencia en los estadios. De hecho, ahora mismo está en una crisis muy grande, porque en la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo, la hinchada del ‘Cacique’ causó varios desmane,s quemando una galería, incluso una galería histórica que era respecto a los presos políticos que hubo en el Estadio Nacional”, contó a Depor Juan Ignacio Gardella, periodista de Publimetro Chile.

¿Qué medida ha tomado el gobierno chileno luego de los problemas en el duelo entre Huachipato y Colo Colo? “El martes hubo una reunión entre el gobierno y la ANFP, donde se coordinó el plan llamado ‘Registro Nacional de Hinchas’ y consiste en que cada persona mayor de 14 años que quiera entrar al estadio debe estar en este registro. Así, cada vez que quiera ingresar, habrá un reconocimiento facial y quedará constancia por su alguien causa desmanes. Este fin de semana, en el partido entre la U de Chile y Audax Italiano, se va a usar como plan piloto y de acá a agosto todos los clubes tienen que tener implementados esta tecnología en sus estadios”, agregó Gardella.

Colombia: El Estatuto del Aficionado al Fútbol

En el caso de Colombia, dicho país cuenta con el Estatuto del Aficionado al Fútbol, que es el documento que describe cómo promover la seguridad, la comodidad y la convivencia en el fútbol profesional y aficionado en el país ‘cafetero’. Además, vela por la protección de los derechos de los aficionados y el cumplimiento de sus deberes.

Por otro lado, define el barrismo social como las acciones encaminadas a redimensionar las formas de expresión y las prácticas de los integrantes de las barras de fútbol que inciden negativamente en los ámbitos individual, comunitario y colectivo.

Sin embargo, en Colombia el problema de las barras bravas también son recurrentes. La Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano) ha tenido más de un problema y en algunos casos han tenido que recurrir al cierre de tribunas. Sí, algo que también se suele hacer en el Perú.

“Esa gente en Sudamérica no tiene control. Aquí pasa como en todos lados, los judicializan y después a los días están libre. Hasta que no haya una sanción dura no va a terminar esto. Hasta carnets hizo la Dimayor”, comentó el periodista colombiano Felipe Espinal, a Depor.

El Estatuto del Torcedor en Brasil

Las ‘torcidas’, como se le conoce a las barras bravas allá, también ha afectado de gran forma a Brasil. De hecho, desde el año 2003 existe el Estatuto del Torcedor (Ley 10 671) que define derechos y deberes de los aficionados, clubes y organismos públicos en los eventos deportivos . Entre sus tareas se ocupa de la seguridad en los estadios, el acceso a los partidos, la venta de entradas, la lucha contra la violencia y la protección de los derechos de los aficionados.

Una de las medidas que aplicaron en algunos estados de Brasil fue que los clásicos se jueguen solo con hinchada local. En otros, solo puede ingresar el 10% de los visitantes. Esto varía según cada estado.

“Como Brasil es un país de dimensiones continentales, esto varía mucho. En Sao Paulo comenzaron a realizar partidos entre rivales (Corinthians, Palmeiras, Sao Paulo y Santos) solo con la afición del equipo local, pero eso nunca ayudó. Aun así, se extendió a Rio Grande do Sul (Gremio e Internacional) y Minas Gerais (Atlético Mineiro y Cruzeiro). En Río de Janeiro, donde hay cuatro grandes clubes en una misma ciudad (Fluminense, Flamengo, Botafogo y Vasco da Gama), hay un clásico con aficionados mixtos (50% del estadio para cada club): Flamengo vs. Fluminense. Los otros clásicos operan con aficionados visitantes a apenas el 10% del aforo del estadio. Tampoco inhibió ni redujo las peleas o las muertes violentas”, detalló Caio Blois, periodista brasileño del portal trivela.com, a Depor.

El problema de las barras bravas de Brasil, en muchos casos, se ha trasladado a otros lugares de la ciudades en la que se dan los enfrentamientos entre hinchas de distintos clubes.

“Gran parte de los aficionados organizados (la población brasileña con respecto a las barras bravas) en el país están castigados y no pueden acceder a los estadios, pero ¿adivinen qué? Nada ha cambiado. Los aficionados armados se involucran en peleas en otros lugares alejados de los estadios. Hay un movimiento civil entre los aficionados para castigar a los delincuentes utilizando su CPF (el documento único de cada brasileño), pero el Poder Judicial y la policía solo castigan al CNPJ (documentos de organizaciones, como los aficionados). Los delincuentes siguen prófugos, las peleas no cesan y nada se resuelve. La prensa también se confunde al criminalizar a todos los aficionados y no a quienes cometen delitos”, agregó Caio Blois.

Argentina: El Programa Tribuna Segura

La problemática de las barras bravas también ha afectado a Argentina, un país en el que se respira fútbol. Para buscar erradicar la violencia en los estadios se implementó el Programa Tribuna Segura, que fue diseñado y puesto en marcha por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad en los partidos de fútbol.

En Argentina está prohibida la presencia de hinchas visitantes dentro de los estadios . Javier Gerez, más conocido como ‘El Zurdo’, falleció un 10 de junio en el Estadio Único de La Plata en un duelo entre Lanús, el equipo del que era fanático, y Estudiantes LP. En medio de un enfrentamiento, un disparo a quemarropa de la policía acabó con su vida. Ello marcó un antes y un después en el fútbol argentino.

“En Argentina, desde el 2013, no hay visitantes en Primera División. En ese momento, en un partido en La Plata entre Estudiantes y Lanús, murió un hincha de Lanús y se decidió que no hubiera más hinchas visitantes. Salvo en Copa Argentina que sí se juega en territorio neutral o en algún caso especial”, nos cuenta el periodista y escritor argentino Diego Borinsky.

En Argentina se aplica el famoso Derecho de Admisión a todos aquellos barristas que realicen actos delictivos que vayan contra el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos. Incluso, previo al Mundial de Qatar 2022 había una lista de seis hinchas argentinos que no pueden entrar a los estadios. En muchos casos estos fanáticos aprovechan los partidos de Copa Libertadores en el exterior para hacerse presentes, ya que las tribunas en sus país las tienen cerradas.

Mauro Martín es un barrista argentino al que le aplicaron el "Derecho de Admisión" durante varios años.

“Lo de Tribuna Seguro y Derecho de Admisión, los hinchas que tienen una causa judicial está todo informatizado, vos tenés que mostrar tu DNI al entrar a la cancha y ahí te salta. Es un control”, agrega Borinski.

Sin embargo, la pelea ahora es otra. En muchos clubes se cumple lo que se narra en la serie ‘Barrabrava’. La lucha por el poder está dentro de cada club por la gran cantidad de dinero que mueven las barras.

“Acá el problema ahora son las internas dentro de la barra de cada equipo, por poder y por dinero, acá las barras manejan mucha plata, manejan entradas, los trapitos que son los autos cuando llegan a la cancha, los puestos de comida, las camisetas truchas. Ha habido muchas disputas, ahora último con los hinchas de River con muchos detenidos, lo que llaman la barra visitante. No hay visitantes, pero sí a veces problemas de barra”, cerró.

De hecho, el pasado 2 de febrero, la Ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Patricia Bullrich, comunicó que 30 hinchas de River Plate, quienes estuvieron implicados en los hechos de violencia en la previa del partido con Argentinos Juniors, fueron incluidos en el Programa Tribuna Segura. Ellos no podrán entrar a los estadios.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO