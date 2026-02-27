Jairo Concha, Javier Rabanal y Cain Fara bajo la lupa | Foto: Universitario
Jairo Concha, Javier Rabanal y Cain Fara bajo la lupa | Foto: Universitario

El empate entre y en el Estadio Alberto Gallardo dejó más que un resultado ajustado en la tabla del Torneo Apertura 2026. Cuando el partido ya había terminado y los protagonistas se retiraban hacia los vestuarios, un cruce verbal con un sector de la tribuna rimense encendió la polémica. Las imágenes circularon en redes sociales y rápidamente el tema salió del ámbito deportivo para trasladarse al administrativo. Sobre todo luego llegó un tercero como , quien denunció a los tres implicados en busca de una respuesta por parte de la Comisión Disciplinaria.

Nota en desarrollo

