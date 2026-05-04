Si bien Universitario de Deportes está lejos de la pelea por el Torneo Apertura, donde Alianza Lima y Los Chankas cuentan con las principales opciones para salir ganadores, es evidente que la salida de Javier Rabanal descomprimió la presión que sentía el equipo y ahora, de la mano de Jorge Araujo, hay una alza en el rendimiento por lo visto en los últimos cuatro encuentros. Ojo, no todo ha sido color de rosa con el ‘Coco’ en el banquillo, pues en medio de eso también se dio el tropiezo por 2-1 a manos de Alianza Atlético en el Estadio Monumental.

No obstante, es innegable que los números están respaldando a Araujo en esta etapa como técnico interino, mientras que la directiva, encabezada por Franco Velazco como administrador provisional, encuentran al entrenador para el segundo semestre de la temporada. Hoy por hoy los futbolistas de la ‘U’ están más cómodos atacando y se nota que esa libertad ha potenciado las virtudes de sus piezas claves.

En los cuatro partidos que ha dirigido Jorge Araujo, tres por la Liga 1 y uno por la Copa Libertadores, la ‘U’ ha registrado tres triunfos y una derrota. No solo eso, pues las estadísticas goleadoras se han elevado considerablemente: los merengues han marcado 13 goles y han recibido cinco. ¿Por qué estos números reflejan un cambio en el equipo tras la salida de Javier Rabanal y la posterior asunción de ‘Coco’ en el cargo de entrenador principal?

Javier Rabanal solo dirigió 12 partidos en Universitario. (Foto: Universitario)

Sucede que estos 13 goles a favor en estos cuatro partidos con Araujo en el banquillo, superan ampliamente a los dos tantos que marcó Universitario en los últimos cuatro compromisos con Rabanal como entrenador. Por si fuera poco, el elenco estudiantil necesitó los 12 partidos que dirigió el español para llegar los 13 goles a favor, contabilizando los duelos de la Liga 1 y la Copa Libertadores; el equipo de Araujo solo necesitó cuatro encuentros para llegar a dicha cifra.

Este análisis numérico no busca explicar si un técnico es mejor que otro, pero sí grafica de alguna manera el cambio de actitud que hay en el plantel de Universitario, con los jugadores menos sujetos a una forma de jugar en donde no se sentían cómodos ni les permitía explotar lo mejor de sus virtudes. En simple: la partida de Rabanal hizo que el equipo tricampeón recuperase la memoria con el estilo que los llevó a la gloria tres años consecutivos.

Un detalle no menor es que en la ‘U’ saben perfectamente que Araujo no seguirá como entrenador luego de su interinato, pues el área deportiva, ahora encabezada por Antonio García Pye después de la desvinculación de Álvaro Barco, sigue trabajando en la elección del sustituto de Rabanal. Mientras eso ocurre, los de Ate están enfocados en el próximo reto que tendrán en Chile ante Coquimbo Unido, donde buscarán cobrarse la revancha de la derrota sufrida en la primera rueda.

PG PE PP GF GC Los primeros cuatro partidos de Jorge Araujo 3 O 1 13 5 Los últimos cuatro partidos de Javier Rabanal 1 1 2 2 4

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-1 sobre Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el jueves 7 de mayo desde la 7:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, Chile.

La transmisión del partido estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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