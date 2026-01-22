Universitario de Deportes buscará en el 2026 alcanzar el histórico tetracampeonato nacional y, para eso, se ha reforzado con importantes futbolistas locales y extranjeros que serán presentados ante sus hinchas este sábado 24 de enero en la denominada Noche Crema, la misma que se celebrará en el Estadio Monumental.

Los asistentes al recinto deportivo de Ate disfrutarán de activaciones, shows musicales y una serie de actividades promovidas por el club, que en las últimas horas compartió el cronograma oficial del evento y aquí te contamos los detalles.

El evento iniciará a las 5:00 p.m. con la apertura de puertas y, desde ese momento, ya se podrá disfrutar del patio de comidas. Minutos más tarde, se contará con la presentación de un DJ, aunque el estelar será la banda musical argentina Los Caligaris, pasadas las 7:00 p.m..

Cab precisar que, una vez culminado el partido entre Universitario y la Universidad de Chile, los artistas albicelestes tocarán nuevamente para el fin de fiesta en el Monumental.

CRONOGRAMA DE LA NOCHE CREMA

Así se realizará la Noche Crema. (Foto: Universitario)

Según información oficial del club, las entradas para las tribunas sur y norte ya están agotadas. Los interesados en comprar sus boletos para oriente y occidente pueden ingresar a la web de Ticketmaster.

Los cremas llegan a este partido, tras disputar un partido amistoso ante Melgar a puertas cerradas, en el que Javier Rabanal, entrenador español de la ‘U’, sacó importantes conclusiones.

Tras la polémica salida del uruguayo Jorge Fossati, en medio de versiones encontradas entre el experimentado estratega y la dirigencia del club, finalmente se apostó por el campeón con Independiente del Valle.

Universitario debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 el próximo domingo 1 de febrero ante ADT en el Estadio Monumental. El partido se jugará desde las 6:00 p.m., con arbitraje por confirmar.

TE PUEDE INTERESAR