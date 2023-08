Universitario de Deportes sacó un punto este último fin de semana, tras empatar por 2-2 frente a Atlético Grau en Piura. Si bien no fue el resultado que buscaban tener, los ubica a dos unidades de alcanzar a Sporting Cristal, actual puntero de la tabla de posiciones, por lo que siguen en la pelea por quedarse con el título del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Eso sí, para que el objetivo se cumpla, sí o sí deben reducir su margen de error.

Así lo dio a conocer Alex Valera, en diálogo con el programa Fútbol en América al término del compromiso. “Se acortan las chances, pero ahora tenemos que sacar de todos los partidos que vienen los tres puntos”, precisó el delantero nacional, en alusión a los siete compromisos que le restan al equipo por jugar. Si bien quedan ocho fechas en disputa, para la jornada 15 los ‘cremas’ descansarán.

Asimismo, precisó que “no podemos equivocarnos en cada partido, porque los rivales también se ponen fuertes de locales. Nosotros vinimos con toda la actitud de ganar y este empate para nosotros es una derrota. De todas maneras, es un punto de oro”. De momento, el cuadro estudiantil acumula 22 puntos en la tabla, a dos de los rimenses.

Respecto al uso del VAR, el delantero prefirió abstenerse de los comentarios mencionando que “las conclusiones las sacan ustedes [la prensa], yo no puedo decir nada”. Esto, debido a la repetición del penal, luego de que José Carvallo atajara el primero, pero no al segundo intento.

La palabra del DT

Jorge Fossati también arremetió contra el VAR en la conferencia de prensa post partido. “Que no sea vea la falta a Ureña antes de la sanción del penal. Si yo donde estoy la veo, con una cámara con zoom... Nadie nos va hacer bajar los brazos, lo vamos a pelear hasta el final y después que cada uno saque sus conclusiones”, precisó.

Además, indicó que “somos conscientes y humildes para saber que no todo depende de nosotros. Sabemos como es el arbitraje hoy, son como siete árbitros y no todo depende de las decisiones de los árbitros. El VAR está puesto para minimizar los errores, pero cuidado, siempre lo he dicho, el VAR no es tecnología aplicada al fútbol, el VAR es tecnología aplicada por el hombre al fútbol”.





