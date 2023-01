Un nuevo operador se suma a la transmisión de la Liga 1. Tras llegar a un acuerdo en las negociaciones con 1190 Sports, Best Cable confirmó que tendrá -dentro de su parrilla- canales que le permitirán llevarle los encuentros del campeonato local a sus usuarios, brindando una nueva opción para los televidentes del certamen peruano.

“Informamos que hemos llegado a un feliz acuerdo con 1190 Sports para tener en nuestra grilla los dos canales que se encargarán de la transmisión y/o comentarios de la Liga 1 (...) También, comunicamos que para lograr este objetivo, tendremos que incrementar el abono. Rogamos su comprensión”, fue el mensaje del operador de cable.

Hace unos días, DIRECTV llegó a un acuerdo con 1190 Sports para ser el primer operador en transmitir los partidos de la Liga 1 desde el 2023. Esto se dio a conocer en un breve anuncio en las redes sociales oficiales del torneo, que a la vez fue replicado por la Federación Peruana de Fútbol.

¿Qué otro operador podría sumarse a la transmisión de la Liga 1 en el 2023?

Hace unos días trascendió que Claro también estaría en conversaciones para sumarse a la lista de operadores que transmitirán la Liga 1 desde el 2023, ya que la idea es que el nuevo canal de la Liga 1 se vea por todos los servicios de tv paga y además por streaming. De momento, no hay nada oficial al respecto.

Movistar TV también lucha por transmitir la Liga 1

Movistar TV seguiría apostando por la señal del Consorcio Fútbol Perú, empresa que continuará trabajando con ocho equipos de la Liga 1, como lo son Universitario de Deportes, Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Deportivo Binacional, Cusco FC, Deportivo Municipal y Sport Boys.

¿Riesgo de una Liga 1 sin transmisión?

Jhonny Baldovino -asesor legal de la SAFAP (Agremiación de Futbolistas)- dio detalles sobre lo que podría pasar con los partidos de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y el resto de elencos de la Liga 1 (independiente si las instituciones firmaron con 1190 Sports o Consorcio Fútbol Perú), si es que no se llega a un rápido acuerdo por el tema de los derechos de TV, generando pesar en los amantes del balompié local.

“Desde que la FPF judicializó el tema de los derechos de televisión, hay toda una incertidumbre. No hay certeza de que pueda iniciarse el campeonato en fecha. Puede ser que se comience el torneo, pero no las transmisiones. Es un factor que los clubes no contemplan”, sostuvo el asesor legal de SAFAP en Golperu.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.