El último miércoles, los organizadores de la Liga 1 recibieron luz verde para dar inicio al campeonato local; es decir, el Torneo Apertura comenzará desde la tercera jornada de la competencia, este fin de semana. Y, claro, el cotejo más esperado será entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Universitario de Deportes, por su parte, recibirá a Cantolao.

Ahora, el duelo entre los blanquiazules y celestes tuvo un ligero cambio en la agenda, pues se reprogramó para jugarse este domingo desde las 10 de la mañana, en el estadio Alberto Gallardo. ¿El motivo? Se dio a conocer que esta jornada se desarrollará a puertas cerradas (en un inicio se iba a efectuar en el Estadio Nacional).

Cabe destacar que Cusco FC y Sport Huancayo abrirán la fecha este viernes 3 de febrero desde las 3:30 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El sábado, se vivirán cuatro compromisos importantes: Atlético Grau vs. Melgar, Universitario de Deportes vs. Cantolao, UTC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Binacional.

El lunes también habrá actividad oficial, ya que se llevarán a cabo los compromisos entre Sport Boys vs. U. Comercio y César Vallejo vs. Alianza Atlético. Ojo a un detalle, serán Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci los equipos que culminarán la jornada el día martes 7.

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura 2023. (Foto: Liga 1)

¿En qué canal puedo ver la Liga 1?

Para este año, la Liga 1 contará con más de una opción para seguir las incidencias del torneo local en el que Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y los demás elencos de la Liga 1 pelearán por quedarse con el galardón máximo de nuestro balompié.

En ese sentido, la televisación estará a cargo de Golperu y de 1190 Sports. El primero, estará en la parrilla de Movistar TV (canal 14 y 174 en HD); mientras que el segundo, podrá encontrarse en Best Cable, DirecTV, USA RED, Cable Mundo Perú y Latin Cable.





