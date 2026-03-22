Universitario de Deportes no pudo vencer a Comerciantes Unidos en Cutervo pese a ser superior y generar varias situaciones de gol, sobre todo en el segundo tiempo, pero la gran actuación de Matías Córdova, arquero rival, evitó el triunfo del equipo dirigido por Javier Rabanal, ahondando las críticas de los hinchas hacia el tricampeón del fútbol peruano, asegurando que todavía no está al nivel aplastante de anteriores años, sobre todo desde 2023 en adelante.

En ese sentido, Álvaro Barco puso paños fríos a la situación, pero aseguró que en Universitario lo que mandan son los resultados, más allá del buen nivel o no del equipo. Además, aseguró que esta para por la fecha FIFA les cae a pelo porque les permitirá trabajar y corregir durante dos semanas antes de verse las caras con Alianza Lima, líder del torneo y su eterno rival.

“La ‘U’ siempre tiene ganar, no hay vuelta que darle. Es un clásico especial, jugamos de local. Intentaremos aprovechar esta situación a favor. Prácticamente toda la plantilla va a estar a punto. Tenemos un par de semanas para prepararnos”, señaló el director deportivo crema al regreso del plantel a Lima. Por otro, aseguró que está confiado en jugar dicho partido con las cuatro tribunas llenas.

“Tenemos confianza de que tenemos argumentos para demostrar que no es lo que mucho se habla, en ese momento hubo confusión. Estamos confiados que el clásico va a ser en el Monumental con las cuatro tribunas habilitados”, agregó Barco, remarcando que ya recibieron la notificación de que está abierto el proceso de investigación por supuesto caso de racismo en el último duelo en Ate ante UTC.

Finalmente, con respecto al futuro de Javier Rabanal, aseguró que todas las evaluaciones se vienen dando en la interna y que el puesto del entrenador, por ahora, no está en discusión. Eso sí, no debe sorprender que el clásico ante Alianza Lima sea bisagra para conocer si Universitario seguirá en la pelea por el título, o prácticamente renunciará a esa lucha en caso no sume de a tres.

“Aquí hay que conseguir resultados. Periodistas e hinchas pueden analizar el juego, pero aquí lo más importante es el resultado. En eso se basa todos los comentarios, el rendimiento del comando técnico y de los jugadores. El análisis del equipo lo hacemos internamente, pero los resultados son los que mandan. Ayer se jugó bastante bien”, finalizó Álvaro Barco.

Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentaron en Cutervo. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de igualar 0-0 ante Comerciantes Unidos, Universitario volverá a tener actividad luego del receso por fecha FIFA cuando reciba a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 4 de abril a las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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