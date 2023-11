No es un secreto señalar que la presencia de Piero Quispe fue clave para que Universitario de Deportes alcance el campeonato de la Primera División del fútbol peruano. El jugador nacional demostró, son su habilidad, ser el elemento desequilibrante en la oncena de Jorge Fossati, ocasionando que sus rivales no puedan contenerlo y cortar las jugadas ofensivas que nacían en sus pies. Por ese motivo, el mediocampista no pudo ocultar su emoción por dar la vuelta olímpica en el estadio de Alianza Lima, resaltando la convicción y perseverancia del grupo que hoy festeja una nueva hazaña.

“Siempre soñamos con esta alegría, con este objetivo. Confié en este grupo, más en las malas, cuando estábamos en el mal momento, supimos levantarnos”, sostuvo el mediocampista nacional tras el campeonato obtenido, en el Alejandro Villanueva, que significó la estrella 27 para los merengues.

Piero Quispe reconoció que el título nacional con Universitario de Deportes era uno de sus grandes objetivos como futbolista profesional, el mismo que se había planteado e imaginado muchos años antes, cuando era solo un pequeño lleno de sueños que esperaba meterse en la historia del club más ganador del país.

“Desde el primer momento que llegó me dio la confianza y a todo el grupo. Era mi sueño, desde chiquito. Gracias a Dios, hoy se dio. Ahora, a pasarla bien y a celebrar”, agregó el jugador que fue pieza clave en el combinado merengue, en diálogo con Liga 1 Max.

¿Cuándo y a qué hora se premiará Universitario tras la fallida ceremonia?

Si bien los cremas lograron festejar en el estadio de Alianza Lima un nuevo título nacional, la jornada se vio empañada por un apagón generado en las instalaciones del recinto de La Victoria, el mismo que dio la vuelta al mundo y ocasionó que los estudiantiles no puedan alzar en trofeo en casa de su eterno rival.

Después de que la ceremonia de premiación en el estadio Alejandro Villanueva no se llevara a cabo como se esperaba, Universitario de Deportes será premiado como el campeón de la Liga1 Betsson 2023 este domingo 12 de noviembre a las 3:00 p. m. en el Estadio Monumental, confirmó la Liga De Fútbol Profesional.





