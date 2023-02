No han sido nada fáciles las últimas semanas en Universitario de Deportes, ya que el cuadro crema encadenó su tercera derrota consecutiva, en el Torneo Apertura: perdió 2-0 ante Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo (en el camino también tropezaron frente a Unión Comercio y Alianza Lima). En medio de este panorama, hay más de una crítica respecto al trabajo de Carlos Compagnucci.

Entonces, fue el mismo estratega del club estudiantil quien salió al frente para dar a conocer el grado de responsabilidad que tuvo en una nueva derrota merengue, la misma que lo alejó mucho de la ilusión de quedarse con el primer certamen de la temporada: por ahora los de Ate marchan en el puesto 13 de la tabla de posiciones, con apenas tres unidades.

“El único responsable soy yo. Los jugadores dieron todo”, sostuvo el entrenador de Universitario de Deportes a su llegada a la capital, luego de una nueva caída del combinado merengue que sigue sin levantar cabeza en el campeonato local.

Carlos Compagnucci llegó al club crema a mediados de la pasada temporada, por lo que se encargó de armar el plantel entero para este año. Si bien los frutos aún no se ven, espera que los resultados comiencen a llegar para tener una gran presentación en la Copa Sudamericana (la primera llave es frente a Cienciano).

Asistente de Compagnucci tranquilo con el rendimiento de la ‘U’

Si bien los números no acompañan a Universitario de Deportes, Marcelo Herrera (asistente técnico de Compagnucci) sostuvo que “desde el primer día trabajamos cada jornada, de la misma manera lo hacen los jugadores. Muchas veces los resultados no acompañan más allá de que juegues, que corras, hay circunstancias que hacen que los partidos no se ganen. Esto es día a día, seguir trabajando. La suerte cambia”.

Finalmente, se refirió al planteamiento ofensivo que se estaba dando, específicamente, por la titularidad de Emanuel Herrera y la presencia de Alex Valera como suplente. “Son decisiones técnicas, la misma pregunta la hicieron a la inversa los partidos anteriores. Esto es fútbol, las decisiones las toma el cuerpo técnico y hoy le tocó a Emanuel”, aclaró.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.