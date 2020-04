Diego Chávez llegó a Universitario en enero, con la única consigna de ponerse en forma y volver a competir en la Primera División del fútbol peruano. Con el paso de los entrenamientos en Campo Mar, le llenó los ojos a Gregorio Pérez, quien decidió darle una oportunidad de mostrar su potencial para quedarse en el plantel principal.

El experimentado lateral derecho firmó un contrato por seis meses con la escuadra merengue, el mismo que está próximo a culminar y, para su mala suerte, no tuvo (y probablemente no tendrá) oportunidad para disputar minutos con el equipo estudiantil, debido a la paralización del Torneo Apertura debido a la propagación del COVID-19.

Diego Chávez fue campeón nacional con Universitario en 2013, cuando el equipo crema estaba al mando de Ángel Comizzo. Su gran avance mientras entrenaba con el equipo, permiten no descartar la idea que pueda renovar unos meses más con el elenco merengue, aunque ello dependerá de Gregorio Pérez y de la administración actual.

Universitario y los demás clubes de la Liga 1 deberán esperar para volver al gramado de juego

El retorno de la Liga 1 todavía no tiene fecha y los hinchas se preguntan cuándo se volverán a abrazar, festejando un gol de sus equipos, en un estadio. El Ministro de salud, Víctor Zamora, habló del reinicio del fútbol peruano en nuestro país.

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de Universitario sin abrazarme con la multitud. Acá mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más”, dijo el titular de la cartera de salud.

