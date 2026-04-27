El ambiente en el Estadio Monumental se tornó gris tras la inesperada derrota de Universitario de Deportes ante Alianza Atlético. Este resultado representa un duro golpe para las aspiraciones del conjunto crema en el torneo local, dejando un sabor amargo entre los hinchas que esperaban una victoria en casa, sobre todo luego del 4-1 a Deportivo Garcilaso hace unos días. Sin embargo, el fútbol no da tregua y el equipo debe asimilar el impacto rápidamente, como así lo entiende Martín Pérez Guedes.

La atención se traslada ahora de inmediato al plano internacional. Este miércoles, Universitario tendrá un duelo crucial frente a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. Este encuentro es visto como una oportunidad de redención, donde los dirigidos interinamente por Jorge ‘Coco’ Araujo se juegan gran parte de su futuro en el certamen continental en un escenario de alta tensión.

Tras el partido, Martín Pérez Guedes tomó la palabra para analizar este bache futbolístico que atraviesan. Con sinceridad, el mediocampista argentino admitió que el equipo no está en su mejor versión, pero pidió calma a la hinchada. “Estamos pasando por un momento en donde no nos están saliendo las cosas, se trata siempre de seguir mejorando”, señaló el volante, enfatizando la necesidad de mantener la calma pese al momento negativo.

El nacido en Argentina también recordó que la temporada es una maratón y no una carrera de velocidad, restando dramatismo a la situación actual de cara al título nacional. Según sus palabras, “esto es una carrera larga, hay que llegar bien a fin de año, tampoco nos podemos volver locos ni bajar los brazos, porque todavía falta mucho para ver quién sale campeón a fin de año”.

El análisis interno también fue un punto clave en sus declaraciones, subrayando que la responsabilidad es compartida dentro del vestuario. “Todos tenemos que hacer autocrítica, siempre vamos a poner la cara. Hay buen equipo, buen grupo y la gente siempre nos apoya”, afirmó el futbolista de 34 años, rescatando la unión del plantel y el respaldo incondicional a pesar de los malos resultados.

Finalmente, el volante hizo un llamado a enfocarse exclusivamente en el compromiso internacional que se avecina. Con la mirada puesta en Nacional concluyó con firmeza: “Tenemos que dar vuelta a la página porque tenemos un partido importante el miércoles, hay que seguir metiéndole”. El margen de error se reduce y Universitario sabe que solo una victoria ante los uruguayos calmará las aguas.

Universitario perdió 2-1 ante Alianza Atlético. | Foto: Fernando Sangama GEC

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 29 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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