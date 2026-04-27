A inicios de año, el principal objetivo de Universitario de Deportes estaba en ir con todo en busca del tetracampeonato. Sin embargo, desde la interna se tomaron malas decisiones y eso desencadenó en el mal presente por el que atraviesan en esta etapa del Torneo Apertura, donde están muy lejos de los líderes –Alianza Lima y Los Chankas– y con una importante seguidilla de partidos por delante si tomamos en cuenta que le restan cuatro duelos de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si bien la salida de Javier Rabanal descomprimió la presión que sentía el plantel después de la caída ante Coquimbo Unido y Melgar, el 4-1 sobre Deportivo Garcilaso terminó siendo un resultado aislado, un espejismo que ahora tuvo a Jorge Araujo en el banquillo en lugar del español. Y es que por lo visto el último domingo en la derrota por 2-1 a manos de Alianza Atlético, la ‘U’ dejó de ser ese equipo sólido en defensa y que parecía que ganaba por inercia cada vez que jugaba en casa.

Así pues, en medio de toda esta incertidumbre, donde la hinchada hizo sentir su voz de protesta en las cuatro tribunas del Estadio Monumental, la administración de Universitario está obligada a acelerar la búsqueda del nuevo entrenador, quien claramente no llegará para el partido de este miércoles frente a Nacional de Uruguay, pero sí tendría que estar en Ate antes de que termine el Torneo Apertura. En ese sentido, en las últimas horas se reveló una información clave.

Según detallaron en Al Límite, Franco Velazco, administrador de Universitario y quien lidera la búsqueda del sustituto de Javier Rabanal, insistirá una vez más por Fabián Bustos. Como se sabe, el argentino tiene contrato vigente con Millonarios de Colombia y hasta el momento ha dejado en claro que se siente a gusto con el proyecto deportivo que está liderando.

Fabián Bustos salió campeón nacional con Universitario en el 2024. (Foto: Liga 1)

Esta sería la tercera vez que la ‘U’ intenta repatriar al técnico que los sacó campeón en el 2024, año del centenario de la institución. En el club saben que es complicado, sobre todo porque Bustos no tiene cláusula de salida en su contrato con los ‘Embajadores’; no obstante, harán todo lo posible para que esto cambie en los próximos días.

Como se recuerda, hace unos días el cordobés fue consultado sobre su posible retorno a la ‘U’ y dejó este mensaje: “Estoy acá (en Colombia), tengo contrato con el club. La verdad, (Universitario) es un club que adoro, del cual me siento hincha, que me ha ido muy bien, pero hoy estoy acá (Millonarios)”.

Asimismo, remarcó: “Estoy enfocado en lo que quiero. Pertenezco a Millonarios, yo estoy muy a gusto, aunque no sé si todo el mundo pueda decir lo mismo. Los chicos me demuestran que vamos hasta el final, vamos a insistir, vamos a pelear y hay que darle la vuelta a la página del torneo porque queda una fecha”. ¿Franco Velazco logrará convencerlo de cambiar de parecer?

Franco Velazco lidera la búsqueda del nuevo técnico de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 29 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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