Si bien el triunfo por 4-1 sobre Deportivo Garcilaso había ilusionado a algunos, terminó siendo un espejismo en este mal momento de Universitario de Deportes. Ya no está Javier Rabanal en el banquillo, pero el equipo sigue evidenciando muchos problemas defensivos y una mula capacidad para reaccionar frente a la adversidad, algo de lo que supo aprovecharse Alianza Atlético para imponerse por 2-1 en el Estadio Monumental. Fue una exhibición para el olvido, donde todo lo bueno que se vio contra el ‘Rico Garci’ quedó como un viejo recuerdo.

Jorge Araujo, quien tuvo su segundo partido como director técnico interino, analizó lo sucedido ante los sullanenses y fue autocrítico acerca de los errores que cometieron en gran parte del compromiso. Asimismo, afirmó que tuvieron dos errores puntuales que pagaron carísimo, además de algunos intentos por derecha que no prosperaron como esperaba.

“Se hizo un partido muy de ida y vuelta, dónde tuvimos dos errores que pagamos caro. En el primer tiempo intentaron conectarse, tuvimos desbordes importantes por derecha, donde no pudimos conectar. Tuvimos un error en salida y vino el gol tempranero en el segundo tiempo”, sostuvo en conferencia de prensa.

En esa misma línea, explicó que la rebeldía que tuvieron en el segundo tiempo no fue suficiente, ya que Alianza Atlético consiguió el 2-1 inmediatamente después. “Después salimos con rebeldía y lo empatamos. El segundo gol no lo teníamos calculado, así que ellos sacaron provecho en las situaciones de los goles. Hemos tenido rebeldía a la hora de reacomodar con línea de cuatro, llegamos bastantes veces pero el rival protegió mucho su arco”, añadió.

‘Coco’ valoró el empuje que tuvieron sus dirigidos para ir en busca de la remontada, pese a que finalmente no lograron evitar la victoria de los norteños. “En resumen, no es el resultado que esperábamos, pero he sentido que fuimos en busca del partido hasta el último. El equipo no bajó los brazos hasta el último. Tuvimos este lamentable resultado donde no esperábamos perder”, acotó.

Universitario registró su tercera derrota en el Torneo Apertura 2026. (Foto: GEC)

Cuando fue consultado sobre si Universitario ya no está en la pelea por el Torneo Apertura, aseguró que su equipo no bajará los brazos tan fácilmente y seguirá intentando como manda su historia. “Hablar matemáticamente y darte una respuesta sobre si es posible o no, tendría que revisar la tabla. Creo que el equipo nunca baja los brazos y saldrá a todos los campos a sacar un buen resultado porque la historia lo pide”, apuntó.

Jorge Araujo no quiso dar responsables puntuales cuando le preguntaron sobre los culpables de este mal presente de la ‘U’, pero sí dejó en claro que deben ser autocríticos en la interna si quieren cambiar esta situación. En esa misma línea, aseguró que están obligados a pasar página rápidamente, ya que el miércoles recibirán a Nacional de Uruguay y se juegan mucho en la Copa Libertadores.

“¿Responsables? No sé, tenemos que ser autocríticos para adentro todos, ver que hacemos mal y que tenemos que corregir. A la vuelta de la esquina hay un partido y debemos hacerlo mucho mejor de lo que hicimos ahora. Mostramos algo importante que ya hice énfasis y a mí me gusta, de la noche a la mañana no se pierde pero seguramente habrá que hacer algunas cosas”, afirmó.

“Creo que hay que ser autocríticos, el equipo lo es, los conozco y saben que hemos hecho bien y que debemos corregir. Pensar nosotros en escoger un torneo o otro, no es un análisis para decirlo abiertamente. Siempre vamos a pelear en todos los frentes que tengamos”, aseveró.

Jorge Araujo asumió la dirección técnica de Universitario tras la salida de Javier Rabanal. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 29 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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