Alianza Lima sumó su tercer triunfo consecutivo en la Liga 1 luego de la derrota en el clásico ante Universitario de Deportes, consolidándose como un serio candidato a llevarse el Torneo Apertura. El 1-0 sobre Atlético Grau estuvo bien trabajado pese a lo corto del marcador, donde los íntimos supieron adaptarse a las condiciones del partido y reafirmaron su buen presente en la Liga 1. Pablo Guede, parte importante de este buen momento desde el banquillo, quedó satisfecho y ahora apunta a ir por más en lo que resta de este primer certamen de la temporada.

Ya en frío y contento por el resultado que cosecharon en Trujillo, Pablo Guede charló con los medios de comunicación y analizó los puntos claves del triunfo sobre Atlético Grau. Según su óptica, no fue un partido sencillo, por más que los dirigidos por Gerardo Ameli lo jugaron durante gran parte con uno menos por la expulsión de Paulo De la Cruz. Más allá de eso, valoró la eficacia que tuvieron para golpear en el momento justo –Eryc Castillo anotó el único tanto a los 42′–.

“Creo que fue un partido duro, sabíamos que iba a hacer un duelo muy duro. Ellos hicieron su juego y con 10 no nos dejaron espacios para poder correr, además la cancha no ayudaba para hacer el juego que nosotros estamos acostumbrados. Igual creo que podríamos haber hecho un gol más, lo hicimos pero nos anularon”, afirmó en conferencia de prensa.

Además de los puntos altos que tuvo Alianza Lima en ofensiva, con Marco Huamán como uno de los más activos por izquierda, Guede también supo darle importancia al hecho de haber cerrado otro partido sin recibir goles. “Seguimos con el arco en cero, eso es importante. En los últimos minutos fuimos para arriba y seguimos con el objetivo que tenemos que es salir campeón”, agregó.

Alianza Lima venció por 1-0 a Atlético Grau con gol de Eryc Castillo. (Foto: Liga 1)

Fuera de que las condiciones del gramado del Estadio Mansiche no ayudaron a que Alianza Lima pudiera realizar su propuesta futbolística con comodidad, Guede valoró la capacidad de adaptación de su equipo. “Creo que el equipo se adecuó para controlar las características del rival. En un momento, faltando seis o siete minutos, empezamos a lanzar pelotazos para poder atacarlos”, añadió.

En otro momento de la conferencia de prensa, el argentino fue consultado sobre el buen momento que está viviendo Marco Huamán, quien fue clave al asistir a Eryc Castillo en el 1-0 y no dejó de ser punzante por el lado izquierdo. Guede elogió las condiciones del futbolista de 23 años, pero apuntó a siempre poner por delante el rendimiento colectivo de su equipo.

“Más que las individualidades, no trato de destacarlas. Para mí el equipo está por encima de las individualidades. Si alguien tiene la portería en cero es porque los defensas presionan y corren para que no nos lleguen bien. Huamán está haciendo un buen trabajo que permite al equipo jugar de esa manera, que vaya con tranquilidad para arriba. Lo importante es el equipo”, explicó.

Por último, más allá de que Alianza Lima es puntero y sigue peleando con Los Chankas por llevarse el Torneo Apertura, Pablo Guede no quiere desenfocarse del objetivo e irá partido a partido. “Ahora tenemos que seguir trabajando, estar con humildad y más unidos que nunca. Nosotros no podemos pensar más allá del partido que nos toca. Como digo siempre, debemos estar unidos”, aseveró.

Pablo Guede registra 14 encuentros como director técnico de Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 2 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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