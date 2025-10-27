Universitario de Deportes sigue celebrando la obtención del Torneo Clausura y el tricampeonato en la Liga 1, aunque la institución sufrió un sinsabor en las últimas horas por lo ocurrido con su equipo de reserva en la Liga 3. Tras caer 1-0 hace unos días ante Estudiantil CNI en Iquitos, en el duelo de ida de semifinales, el equipo dirigido por Jorge Araujo no pudo romper el cero en la vuelta en Campo Mar y quedó eliminado a un paso de la final, por lo cual no podrá pelear por el derecho a ascender a Liga 2.

Pese a intentarlo a lo largo del partido, Universitario II no fue capaz de abrir la cuenta ante el elenco loretano, que disputará la final ante Sport Huancayo en duelos de ida y vuelta. El ‘Rojo Matador’ superó a José María Arguedas de Andahuaylas en las semifinales, mientras que Estudiantil CNI, antes de eliminar a los cremas, hizo lo propio con Alianza Lima II en cuartos de final.

Sin dudas, una gran campaña para el refundado CNI de Iquitos, que participara años atrás en Liga 1. Su actual entrenador es el uruguayo peruano Gustavo Roverano, quien asumió en setiembre en plena recta final del campeonato, y su gerente deportivo es el exdelantero de la Selección Peruana Abel Lobatón, quien se mostró emocionado por esta clasificación.

Así celebró Estudiantil CNI su pase a la final de la Liga 3. (Foto: Estudiantil CNI)

“Yo llegué como gerente deportivo y armamos el proyecto, y siempre dije que estos partidos hay que jugarlos y ganarlos. CNI de Loreto, al que muchos minimizaron, hoy está en la final. Cuando yo llegué esa era la consigna, tener jugadores de la zona, que CNI tenga identidad loretana, esto lo soñé y lo estoy viviendo, esto es para toda la gente de Loreto”, declaró el ‘Murciélago’ en DyJ.

Por el lado de Universitario de Deportes, queda el sinsabor de no culminar con el título la participación de su reserva al mando de Jorge Araujo. Algunos futbolistas hicieron la pretemporada con el primer equipo a principios de año, aunque ninguno pudo consolidarse en el elenco que dirige Jorge Fossati. Ahora, deberán prepararse para tener su ansiada revancha el próximo año.

Una Liga 3 donde comenzaron compitiendo 36 equipos, repartidos entre los ocho mejores del Torneo de Reservas 2024, los 25 mejores equipos de la Copa Perú 2024, uno por región sin contar al campeón y subcampeón, y los tres equipos descendidos de la Liga 2. Entre Estudiantil CNI y Sport Huancayo saldrá el campeón y el nuevo inquilino de la Liga 2 2026.

Jorge Araujo dirigió seis partidos con Universitario en 2022 y es actual DT de la reserva. (Foto: prensa U)

TE PUEDE INTERESAR