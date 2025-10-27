El delantero peruano Luis Ramos atraviesa un momento dulce en el fútbol colombiano. Su reciente y clave anotación en el triunfo de América de Cali sobre Junior no solo lo ratifica como la figura del equipo, sino que mantiene a los ‘Diablos Rojos’ con chances matemáticas de pelear el Torneo Clausura. Siendo determinante en ambos encuentros, el ‘9’ nacional habló de su racha goleadora, pero lejos de asumir el protagonismo, desvió los elogios hacia sus compañeros. Además reveló detalles de su continuidad en Colombia.

Pese a ser el jugador más influyente del plantel en las últimas fechas, Ramos demostró su humildad en zona mixta. El atacante aseguró que su buen rendimiento es resultado del trabajo colectivo y que el mérito es compartido. Subrayó que la racha goleadora no sería posible sin el apoyo de la plantilla, destacando la sinergia que ha encontrado con sus socios en el ataque, como Cristian Barrios.

“Creo que este buen momento que estoy llevando pasa mucho por los compañeros. No lo hago solo yo, la asistencia me la dio Barrios y el partido pasado se la di yo, es así”, declaró el delantero. Con esta visión, cerró su análisis sobre el juego: “Esto es de todos, no es de una sola persona, por ahí seré el más influyente pero esto es de todos”.

Luis Ramos en racha con el América de Cali. (Facebook)

Esta gran actuación inevitablemente pone sobre la mesa el tema de su futuro contractual. El delantero peruano se encuentra a préstamo en Colombia y su carta pase aún pertenece a Cusco FC. La prensa local informa que América de Cali está muy interesado en ejecutar la opción de compra, pero la negociación aún no está cerrada, lo que genera expectativa en el jugador.

Al ser consultado sobre esta posibilidad, Luis Ramos manifestó estar al tanto de los rumores, pero prefirió mantenerse al margen de las gestiones dirigenciales. El ‘9’ aseguró que, aunque escucha los comentarios de su entorno, su trabajo es rendir dentro del campo y no desenfocarse con temas que no puede controlar directamente.

“Obviamente escucho por mis familiares que me mandan sobre la compra de mi carta pase. La verdad yo me enfoco mucho en jugar al fútbol, en hacer goles, ayudar al equipo”, aclaró el atacante, dejando la responsabilidad en manos de su agente y los clubes involucrados.

Lo que sí dejó claro es su total compromiso e identificación con el equipo que le ha dado esta oportunidad. Ramos confesó el valor que tiene para él vestir la camiseta de los ‘Diablos Rojos’ y la ambición que tiene de dejar una huella imborrable en la institución, más allá de sus números personales, que ya son positivos.

“Como siempre lo dije, estoy orgulloso de representar a este escudo. Quiero lograr muchas cosas con América de Cali”, afirmó con convicción el delantero. Esta declaración es un claro guiño a la dirigencia y a la hinchada sobre su deseo de permanecer en el club, donde se siente valorado y protagonista.

El objetivo de Ramos no es solo tener una buena temporada, sino levantar un trofeo. El peruano cerró su intervención confesando su máximo anhelo con el equipo colombiano, un sueño que espera cumplir pronto, quizás incluso en esta misma temporada si los resultados acompañan. “Esperemos que se me pueda dar campeonar”, concluyó.

