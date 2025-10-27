Universitario de Deportes sigue celebrando la obtención del tricampeonato, pero a su vez la gerencia deportivo viene planificando el armado del plantel 2026, que incluye renovar al 80% del plantel de este año, asegurar algunas renovaciones e ir armando la lista de posibles fichajes. El objetivo, sin dudas, es el tetracampeonato en la Liga 1 y mejorar la campaña en la Copa Libertadores, donde el equipo crema llegó a octavos de final. De momento, son 14 los equipos que ya aseguraron su boleto a la máxima cita continental del 2026 y solo los de Ate tienen fijo su cupo como Perú 1.

Pase lo que pase en el desenlace del Torneo Clausura, Universitario de Deportes está clasificado a la Copa Libertadores 2026 como Perú. Es decir, está dentro de la fase de grupos. Cusco FC y Alianza Lima sellaron su pase el último fin de semana, pero irán a los play-offs; ahí definirán cuál será Perú 2, que también irá a la fase de grupos, y Perú 3 y 4 (posiblemente Sporting Cristal o FBC Melgar), que comenzarán su camino desde la Fase 2 y 1, respectivamente.

En Argentina, hay dos equipos clasificados: Platense, por ser campeón del Torneo Apertura 2025, y Rosario Central de Ángel di María, segundo en la tabla general del torneo argentino. Falta definir si son Argentina 1 o 2, por lo que habrá que esperar el desenlace del Torneo Clausura, donde también River Plate y Boca Juniors están en la pelea por uno de los cinco boletos restantes.

En Chile, el sorprendente Coquimbo Unido selló también su pasaje a la Copa Libertadores 2026 tras vencer el último domingo 1-0 a O´Higgins de visita. Es líder en Chile por amplio margen y ya no lo puede alcanzar el tercero en la tabla, por lo que será campeón o subcampeón (Chile 1 o 2) y disputará el torneo más importante del continente por segunda vez en su historia, luego de la participación que tuvo en el año 1992. En dicho equipo juega el panameño Cecilio Waterman, exAlianza Lima.

Así le dio la bienvenida Conmebol a Universitario a la Copa Libertadores 2026. (Foto: @Libertadores)

En Ecuador, el único clasificado de momento es Independiente del Valle, primero en la Fase Inicial de la Serie A 2025 y que puede ser Ecuador 1, 2 o 3. En Paraguay también hay un representante ya confirmado: Libertad, campeón del Torneo Apertura 2025 y que irá a la fase de grupos como 1 o 2. Mientras que en Colombia, Independiente Santa Fe aseguró su clasificación al ganar el cuadrangular final del Torneo Apertura tras vencer a Millonarios.

Por otro lado, en Uruguay se definieron los dos primeros clasificados que son Nacional y Peñarol, finalistas del Torneo Intermedio y que se ubicaron en los dos primeros lugares de la tabla anual. Finalmente, en Venezuela hay tres equipos confirmados: Universidad Central, campeón del Torneo Apertura 2025, Deportivo La Guaira y Carabobo, primero y segundo en la tabla acumulada. Eso sí, resta definir el orden de clasificación.

Cabe mencionar que la Copa Libertadores 2026 tendrá como fecha de inicio el próximo 3 de febrero, con la Fase 1, y culminará el 28 de noviembre con la ansiada final. La fecha del sorteo para conocer los rivales de Universitario en la fase de grupos será el 18 de marzo en la ciudad de Luque, Paraguay. Franco Velazco y Álvaro Barco serían los representantes cremas que viajarán para estar presentes en dicho evento.

Universitario busca revancha en la Copa Libertadores 2026: este año llegó a octavos de final. (Foto: Universitario de Deportes)

