Universitario de Deportes es amo y señor en el fútbol peruano. Con el tricampeonato conseguido en Tarma, tras una épica victoria ante ADT, el plantel de Jorge Fossati dijo tarea cumplida y celebró anticipadamente con su gente, que viajó en gran cantidad a ‘La Perla de Los Andes’. De hecho, quedan dos partidos más en el camino pero el equipo crema ya piensa en el 2026 y el armado de un plantel dispuesto a seguir haciendo historia: el tetracampeonato y mejorar la campaña de Copa Libertadores de este año, donde clasificaron a octavos de final, son los próximos retos del tricampeón.

Para empezar, la continuidad de Jorge Fossati es decisión exclusivamente de él, pues es casi un hecho que la dirección deportiva del club, encabezada por Álvaro Barco, le hará la invitación para que siga por una temporada más. Fue el entrenador que dio la vuelta en 2023 y cerró el círculo con el ‘tri’, volviendo en un momento complicado del club y cuando se buscaba continuar con el proceso y los buenos resultados.

De atrás hacia adelante, Sebastián Britos se ganó su renovación con sus buenas actuaciones en los últimos días ante Sporting Cristal y ADT. El uruguayo culmina contrato en diciembre, pero también es probable que siga dentro del plan 2026. Esa situación cambiaría los planes de Diego Romero, quien pertenece al club y este año fue a préstamo a Banfield de Argentina, pero podría volver a salir a préstamo en busca de la ansiada continuidad.

En defensa, Williams Riveros y Matías di Benedetto renovaron antes de esta semana final con una buena noticia: jugarán a partir del próximo año como peruanos y liberarán dos plazas de extranjeros. Anderson Santamaría tiene contrato hasta el próximo año, al igual que Aldo Corzo. En ese sentido, es muy probable que uno de los refuerzos para la siguiente temporada sea un defensa del exterior, sobre todo pensando en potenciar el nivel de la primera línea para la Copa Libertadores.

El abrazo del alma. Valera y Corzo. Goleador y capitán. (Foto: Universitario de Deportes)

En el mediocampo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra -acaba de renovar–, Jesús Castillo, Jairo Concha y Jorge Murrugarra tiene contrato, al menos, por una temporada más. El chileno adelantó que no es momento de hablar de su futuro, en medio de las celebraciones por el tricampeonato, pero solo lo movería de Ate una buena oferta del exterior. Similar es el caso de Concha, uno de los valores más altos del equipo campeón en 2025 y seleccionado nacional.

Por otro lado, el club viene trabajando en la continuidad de Jairo Vélez. El ecuatoriano nacionalizado peruano culmina su préstamo en unas semanas, pero la directiva crema está en permanente contacto con sus pares de la Universidad César Vallejo, club dueño de su ficha, para comprar su pase. La idea es que firme un contrato de larga duración en Ate, en principio hasta 2028. Cuenta con el visto bueno del comando técnico.

La banda derecha también está cubierta, pues Andy Polo y Hugo Ancajima tienen contrato hasta 2026. Por el lado izquierdo, César Inga y José Carabalí extendieron su continuidad en Ate hasta 2027. De todos modos, no se descarta que la ‘U’ también busque algún refuerzo del extranjero en dichas posiciones, pensando en la doble competencia del próximo año.

En ataque, Diego Churín, Gabriel Costa y José Rivera culminan contrato a fin de año, pero con el ‘Tunche’ hay un acuerdo preliminar para renovar su vínculo hasta 2027. En el caso de los dos primeros, es posible que no continúen en el club. Alex Valera y Edison Flores tienen contrato hasta 2026 y 2028, respectivamente. El goleador de la ‘U’ solo se irá del club si llega una atractiva propuesta del extranjero, que beneficie tanto a la institución como al futbolista.

Si se da ese escenario, Universitario de Deportes estará en la obligación de traer un delantero que iguale o mejore las cifras de ‘Valegol’ en este 2025. En principio, el 80% del plantel de este año continuará en 2026 y la idea es no fallar en los refuerzos que lleguen a sumar a este plantel. Se vienen días y semanas decisivas en Ate, con la tranquilidad de haber asegurado su tercer título consecutivo y pensando, desde ya, en el cuarto al ‘hilo’.

Horacio Calcaterra aseguró su continuidad en Universitario para el 2026. (Foto: GEC)

