Definitivamente, Alex Valera entrará en los libros de historia de Universitario de Deportes. El delantero anotó el 2-1 del partido ante ADT, resultado que consumó el tricampeonato nacional para los cremas. En medio de la algarabía de la celebración, el jugador se animó a brindar sus impresiones sobre el título obtenido con tres fechas de anticipación. Además, dejó un mensaje hacia los críticos por su rendimiento a lo largo de la temporada y también su ausencia en la Selección Peruana.

“Este triunfo es de todos nosotros. No hay ningún jugador acá estrella, ni hay que buscarlo, porque la única estrella de este equipo. Y lo hemos demostrado partido a partido. Hoy ha sido una plaza muy dura. Se nos complicó al último, pero es que estábamos ganando, ¿no?“, mencionó en diálogo con L1MAX.

Además, agregó: “Gracias a mi hija, gracias a mis amigos, y a todo el mundo que siempre me ha apoyado en la hinchada. Yo me he tratado de entregar al 100%. Este triunfo es de todos nosotros. El mejor campeonato de este equipo muy humilde y muy trabajador”.

Alex Valera. (Foto: Universitario de Deportes)

Valera también se refirió a las críticas en la temporada por ausencia de la Selección Peruana, producto de situaciones personales. También dejó de lado el conflicto que tuvo con Hernán Barcos y el polémico cruce de palabras después del último clásico entre Universitario y Alianza Lima.

“Yo dije todo queda en el campo. Para mí son cosas que quedan en el campo. Yo creo que son cosas que pasan. Para mí todo queda en el campo. Todos los que hablan de mí o todos los que me critican. Yo solamente al día siguiente me dedico a entrenar, a trabajar y a darme al 100%. Porque eso es lo único que importa acá”, aseguró.

Como parte de este momento emotivo, Alex también se mostró emocionado por anotar el gol del triunfo: “Toda la noche soñé con esto. Y comenzando me anularon un gol. Pero bueno, no bajé los brazos y pude anotar el gol. El gol que nos dio este sueño que tuvimos a principios de año”.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Universitario volverá a tener actividad cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como Movistar TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Movistar Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR