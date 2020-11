Universitario de Deportes tuvo, en el empate 2-2 frente a Sporting Cristal, el regreso de su goleador Jonathan Dos Santos, quien había estado ausente algunas jornadas por un desgarro. Como él, otros tres futbolistas más que importantes para el plantel merengue, esperan marcar pronto su vuelta.

Federico Alonso, Luis Urruti y Armando Alfageme continúan con su rehabilitación en Campo Mar, donde se dejan ver trabajando de manera diferenciada y con el único objetivo de poder ser tomados en cuenta por el profesor Ángel Comizzo a la brevedad posible.

Universitario de Deportes se verá las caras, las próximas jornadas, con Carlos Stein y con Deportivo Binacional, teniendo que sumar dos triunfos, si es que no quiere poner en riesgo su clasificación directa a la final de los Play Offs en este año.

El departamento médico hace su trabajo, pero sabe que no puede acelerar el retorno de ninguno de los deportistas, ya que esto podría ser contraproducente para las intenciones del club y de los futbolistas en mención.

Dos Santos espera recuperar su mejor forma física en Universitario

Entre las buenas noticias para el equipo de Ángel Comizzo, resalta el regreso de Jonathan Dos Santos, delantero que estuvo fuera por más de un mes por un desgarro en el muslo izquierdo. El charrúa volvió con gol y habló en zona mixta refiriéndose a su situación, como la del equipo crema.

“Sí, el tema físico me pasó factura. Al último me cansé un poco, era normal. Fueron 35 días luego volver a jugar y no entrenar en las condiciones que quería. Gracias a Dios entrené lo que pude y llegué más del 50% en lo físico, tengo un físico privilegiado que no me cuesta tanto. Al final me costó un poquito, pero contento”, señaló el futbolista uruguayo tras su retorno contra Sporting Cristal.

