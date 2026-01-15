Lisandro Alzugaray jugaría en Universitario de Deportes en la Liga 1 2026 | Foto: LDU
Lisandro Alzugaray jugaría en Universitario de Deportes en la Liga 1 2026 | Foto: LDU

Universitario de Deportes cerraría su mercado de fichajes con el volante argentino Lisandro Alzugaray. El jugador de 35 años llega a tienda crema luego de 3 temporadas con LDU.

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS