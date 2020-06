En las últimas horas no hay tema que preocupe más al hincha de Universitario de Deportes que la continuidad de Gregorio Pérez, quien ya dejó abierta la posibilidad de no regresar. ¿El motivo? Se encuentra en población de riesgo por su edad (72 años) y para venir no solo se necesita una declaración jurada de él y su familia. También un certificado por parte del médico del club.

A partir de ello, Carlos Moreno, administrador de Universitario de Deportes, le confirmó a Depor que son horas claves respecto a la situación de Gregorio Pérez: “Nosotros estamos esperando el informe del médico (Marco Núñez) entre hoy y mañana. En función de eso tomaremos una decisión la semana que viene”.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que estén manejando otra alternativa (el nombre de Ángel David Comizzo apareció en las últimas horas), el administrador temporal de Universitario de Deportes indicó: “Es importante decir que todos queremos que venga este comando técnico. Seríamos ‘locos’ si no quisiéramos contar con este comando técnico”.

¿Dónde va a entrenar el plantel?

Tomando en cuenta que el último lunes los clubes de la Liga 1 se reunieron para revisar los protocolos y el formato del torneo, otro de los puntos que preocupa en Universitario de Deportes es el lugar de entrenamiento. ¿Cuál es el problema? El control de las sedes lo tiene Solución y Desarrollo, que viene trabajando en el mantenimiento de las canchas e instalaciones de Campo Mar y el Monumental.

Frente a este escenario, ¿la 'U' evalúa un colegio como as bajo la manga? “Es correcto que la exadministración temporal mantiene las sedes y nos genera una complicación. Porque si ns las tenemos, hay que buscar alternativas. Ahora, no hay ningún colegio como opción, estamos buscando otras sedes alternativas y que tengan instalaciones necesarias para un club del orden de Universitario de Deportes”.

