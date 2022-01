Gregorio Pérez dejó atrás el complicado episodio de salud que le tocó vivir y, por fin, pudo recibir el alta médica. El exentrenador de Universitario no pudo ocultar su alegría por su recuperación, aunque confesó que no la pasó nada bien durante los días que estuvo hospitalizado en una clínica local.

“Dios me puso la mano y me dijo quédate un rato. Soy un afortunado de seguir viviendo. Estuve infartado 2 días y medio. Hasta los médicos no lo podían creer. Zafé. Esto te deja sensible y trato de recoger todas las cosas positivas”, sostuvo el extécnico del conjunto merengue, en diálogo con ‘Último al arco’.

Por otro lado, Gregorio Pérez dio detalles de la agenda que le espera ahora, luego de confirmarse su salida de Universitario, escuadra a la que no podrá dirigir en la presente temporada debido a los ya conocidos problemas de salud que pasó el experimentado director técnico.

“Ayer me dieron el alta médica. Regreso el fin de semana a Uruguay para estar con mis nietos y mis amigos. Estoy agradecido a Universitario y al pueblo peruano”, agregó el querido estratega uruguayo, quien tendrá que completar su recuperación lejos de la institución crema.

Un homenaje en la Noche Crema

A pesar de permanecer corto tiempo en Universitario, Gregorio Pérez tuvo un importante reconocimiento durante la ‘Noche Crema 2022′. Ello, fue acompañado por las palabras del estratega, quien no pudo evitar emocionarse al dirigirse a una fanaticada que siempre le mostró su respaldo.

“Queridos amigos y amigas hinchas de Universitario. Les agradezco todo el afecto y cariño desde el primer día que llegué, a fines del 2019. En aquel momento se me cortó un sueño. El destino quiso que regresara, pero tuve un percance en el camino y no puedo continuar”, mencionó el DT.

