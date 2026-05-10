Universitario de Deportes se encuentra a punto de nombrar a su nuevo entrenador. Tras una etapa de altibajos bajo el mando de Javier Rabanal, la dirigencia crema busca un golpe de timón que devuelva la solidez al equipo. En este contexto, el nombre de Héctor Cúper surgió con fuerza, y rápidamente llegó a un acuerdo con la administración para liderar el proyecto deportivo.

En Ate se valora, por encima de todo, la experiencia internacional y el carácter del estratega argentino. “Héctor Cúper es el nuevo entrenador de Universitario. Se espera que martes o miércoles arriba a Lima para firmar contrato y asumir en el cargo”, adelantó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X.

Ojo, el historial de Cúper es uno de los más laureados que llegará a la Liga 1. Recordado mundialmente por llevar al Valencia a dos finales consecutivas de la Champions League, el argentino se ganó un nombre en Europa. Para Universitario, contar con un técnico que ha dirigido en la élite europea y también en mundiales significaría una gran puesta de mano.

Más allá de sus logros con el Valencia, el palmarés de Cúper incluye éxitos con Lanús y Mallorca, además de un paso significativo por el Inter de Milán. De todos modos, con un plantel armado, su objetivo es devolver la competitividad al plantel y dar un golpe en la mesa consiguiendo el boleto a octavos de final de la Copa Libertadores y peleando el título en la Liga 1, con el firme objetivo del tetracampeonato.

Como curiosidad a lo largo de su carrera, es célebre su histórico desencuentro con Ronaldo Nazário, quien llegó a tildarlo como el “peor entrenador” de su carrera por su rigidez y métodos físicos. No obstante, para la realidad actual de Universitario, esa misma personalidad podría convertirse en una virtud necesaria para imponer disciplina y maximizar el rendimiento de los jugadores.

Se espera que Universitario de Deportes anuncie a su nuevo entrenador luego del partido ante Sport Boys, que marcará el fin del interinato de Jorge Araujo. El arribo de Héctor Cúper podría marca un punto de quiebre en la actualidad del cuadro crema, que necesita volver a competir y recuperar la memoria tanto en el plano local como internacional.

La ‘U’ viene de perder ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores. | Foto: Universitario de Deportes

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 11 de mayo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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