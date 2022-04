Universitario de Deportes volteó la página y tiene la mira puesta en Sport Boys. Dicho compromiso se realizará en el estadio Monumental, pero tendrá una baja importante en el plantel: Hernán Novick. Así lo dio a conocer el técnico interino del club, Jorge Araujo.

En diálogo con RPP, el estratega nacional manifestó que el volante uruguayo “está cargado del gemelo”, por lo que esperarán a que pueda recuperarse pronto para volver a los entrenamientos con normalidad. No obstante, no detalló tiempo de recuperación, por lo que no estaría en el choque del domingo.

El exfutbolista, campeón con la ‘crema’ en las temporadas 1998, 1999 y 2000, tiene claro que deberán seguir trabajando para conseguir los objetivos trazados. “La manera de revertir una situación como la del fin de semana pasado [por el clásico ante Alianza Lima] es con trabajo; es la mejor manera de tener tranquilidad”, explicó.

‘Coco’ Araujo asumió la dirección técnica del primer equipo, luego de que la institución diera a conocer la salida del estratega uruguayo Álvaro Gutiérrez, luego de la derrota por 4-1 frente a Alianza Lima, el domingo anterior, en el estadio de Ate. Si bien no espera quedarse en el cargo, admitió que se está adaptando.

“Ahora se me da ser el técnico interinamente; lo estoy asimilando de manera natural, me siento cómodo y todo lo que pase en adelante dependen de muchas cosas, no solo de mí”, manifestó el técnico, quien tendrá su primera prueba de fuego frente a Sport Boys, por la décimo primera jornada del Apertura.

Tras el partido ante los rosados, la ‘U’ tendrá que viajar a Piura para enfrentar a Atlético Grau, en el Estadio Municipal de Bernal, el domingo 1 de mayo a partir de la 1:00 p.m. Luego, los merengues recibirán en el Monumental a Alianza Atlético de Sullana, uno de los principales candidatos a pelear lo que resta del Apertura, el próximo 7 de mayo.





