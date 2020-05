Paolo Guerrero mantuvo una entretenida conversación con Kluiverth Aguilar a través de un Instagram Live y reveló antes de dejar Alianza Lima y fichar por el Bayern Munich, otro club buscó tenerlo en sus filas, pero sus padres dijeron que no a la oferta de un club de Bélgica.

El delantero contó que sus padres y el empresario que lo manejaba en ese momento sostuvieron conversaciones con un club de Bélgica, pero fueron sus progenitores quienes decidieron esperar. “Yo ya quería salir pero a mis papás no les daba buena espina”, recordó el delantero.

Luego fue Carlos Delgado quien agarró el manejo del 'Depredador´ y llegó la propuesta del Bayern Munich, sumándose al equipo amateur del club.

En la entrevista Paolo Guerrero contó que al principio tuvo muchos problemas para aprender el alemán. “Mis entrenadores me hablaban y no entendía y me mandaban a estudiar alemán, pero después de los entrenamientos yo solo quería dormir y no aprendía nada”, recordó el delantero.

“Yo aprendí alemán gracias a los amigos, viendo televisión y leyendo noticias”, le dijo Paolo Guerrero a Kluiverth Aguilar, a quien pidió mucha entrega y sacrificio para poder triunfar en el extranjero. Como se sabe el jugador de Alianza Lima ha sido vendido al Manchester City de Inglaterra.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán dio positivo a Covid-19