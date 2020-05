Jhoel Herrera dijo que como buen hincha crema le gustaría retirarse en Universitario de Deportes pero ve muy lejana la posibilidad de volver a vestir la camiseta crema. Hoy pertenece a Unión Huaral, club que le abrió las puertas a sus 39 años.

“Seguro que me gustaría retirarme ahí porque soy hincha, pero no creo que Universitario de Deportes me deje. Yo pienso que hay jugadores que sí merecían eso, por ejemplo, el Cuto Guadalupe y muchos otros. Pero así se da. No siempre las cosas pasan como uno quiere”, indicó en una conversación vía Instagram con América Deportes.

“Hoy tengo las puertas abiertas del Unión Huaral, que yo le tengo mucho cariño desde la participación que tuve con ellos en el año 2004. Ahí fue que mi carrera explotó con el presidente Arturo Sánchez, a quien considero mi padre futbolístico. Es muy probable que acabe mi carrera ahí”, agregó.

Jhoel Herrera reconoció que fue un error emigrar al G. K. S. Bełchatów de Polonia y no aceptar una propuesta de Sao Paulo de Brasil. “La decisión de ir a Polonia fue un poco complicada, porque yo tenía una propuesta de Sao Paulo de Brasil. Pero mi empresario y el deseo mío de cumplir uno de mis sueños, que era cruzar a Europa, pesaron más en ese entonces. Hoy más maduro me doy cuenta que debí ir primero al Sao Paulo y luego a Polonia u otra liga más exigente”, declaró.

“Pero nada, le estoy agradecido al fútbol. El día que debuté cumplí mi sueño. Después lo que pasó fue felicidad y algarabía”, finalizó.

