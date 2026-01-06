Universitario de Deportes continúa reestructurando su proyecto deportivo para la temporada 2026 y ha confirmado una incorporación que es un hombre de la casa. Jorge Araujo, exfutbolista identificado plenamente con los colores cremas, se ha sumado oficialmente al comando técnico liderado por el español Javier Rabanal. El popular ‘Coco’ asumirá el rol de asistente técnico, con el objetivo de potenciar el trabajo en el primer equipo, con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores, con un profundo sentido de pertenencia y para una rápida adaptación del estratega europeo.

La llegada de Araujo al staff de Rabanal no es casualidad, sino una apuesta por fortalecer al plantel profesional y aumentar la identidad del club. Rabanal, quien ha asumido el reto de dirigir al cuadro merengue, encuentra en Araujo un buen socio: un DT que conoce los pasillos del Monumental y Campo Mar, y que servirá también en el objetivo de asegurar la promoción de talentos jóvenes, pues conoce a detalle las canteras del club.

Repasando su trayectoria en los banquillos, Jorge Araujo viene de dirigir a la reserva de la ‘U’, llegando a semifinales en la Liga 3 2025. Su carrera como entrenador principal comenzó en la Academia Cantolao, donde trabajó con planteles jóvenes. Posteriormente, tuvo un paso por Deportivo Municipal antes de volver a su casa, Universitario, para hacerse cargo del equipo juvenil, y también apoyar desde diferentes posiciones en el primer equipo en distintas etapas.

Es precisamente en el Torneo de Promoción y Reservas donde el ‘Coco’ ha realizado su labor más silenciosa en los últimos años. Araujo fue el responsable de seguir de cerca a la mayoría de chicos que en su momento integraron el primer equipo. Además, en múltiples ocasiones ha servido como ‘bombero’, asumiendo interinatos en el primer equipo en momentos complicados cuando el club lo requirió.

Sin embargo, para el hincha que tiene más años siguiendo a la ‘U’, Jorge Araujo es un referente del club. Su regreso al primer equipo evoca inevitablemente su mejor época como futbolista, donde fue pieza clave en la defensa merengue. Araujo fue fundamental del histórico tricampeonato (1998, 1999 y 2000), formando una zaga recordada por su solidez y temperamento. Aquella etapa gloriosa lo elevó a la categoría de referente, un estatus que hoy busca revalidar desde la zona técnica.

Con el ingreso de Araujo, Universitario quiere potenciar el 2026 con gente de la casa. El reto será trasladar esa mística ganadora a un plantel que tiene la obligación de pelear el título de la Liga 1 y sellar el ansiado tetracampeonato. En la ‘U’ la exigencia es máxima y por ello comenzaron a trabajar esta semana con alta intensidad en Campo Mar, donde Javier Rabanal ya pudo conocer a sus futbolistas y comenzar a sacar sus primeras conclusiones, también con el objetivo de que, junto al ‘Coco’, algunos jugadores de la cantera puedan ser promovidos.

El año pasado, con Jorge Fossati a la cabeza de Universitario, Jorge Araujo explicó por qué el ‘Nono’ no utilizaba jóvenes. “Estos chicos primero tienen que tener ciertas oportunidades, ciertos minutos y yo creo que basta que uno enganche para poder confiar en los demás. Nuestro trabajo es reforzarle eso a los chicos, que uno al final representa a los demás y cuando tengan la oportunidad de poder jugar, que estén preparados y eso permita abrirle las puertas también a los demás muchachos de las categorías menores”, indicó a mitad del 2025.

Por lo pronto, Universitario se alista para jugar dos amistosos antes de la presentación en sociedad, el 24 de enero ante Universidad de Chile en el Monumental: el 16 y 20 de este mes, a puertas cerradas, posiblemente ante clubes de la Liga 1. Ahí veremos si la influencia de Araujo, exentrenador de la reserva crema, empieza a calar en la idea de Javier Rabanal dentro del armado del plantel 2026, y se suman chicos de la cantera.

