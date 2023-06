Universitario de Deportes sumó un empate (1-1) en su debut por el Torneo Clausura, siendo Jorge Fossati uno de los que mayor tranquilidad tuvo tras el pitazo final del encuentro con Cienciano, aunque no pudo evitar referirse a una acción puntual, la misma que -bajo su criterio- debió revisarse en el recién implementado videoarbitraje.

“Puedo tener diferencias de lo que yo vi y lo que vio el VAR, la jugada de Succar me parece que es penal, que lo agarran. Yo estoy a 60 metros y el VAR tiene una pantalla cerca, cuando tuvo que intervenir, intervino. Si estas de acuerdo con las decisiones o no, es como otras veces he dicho, el VAR es tecnología manejada por hombres”, sostuvo el DT a los medios de prensa.

Jorge Fossati sabe que Universitario de Deportes tendrá una importante seguidilla de partidos en la capital, la misma que será clave en sus aspiraciones de pelear por el campeonato local, por lo que el margen de error está cada vez más corto, si es que esperan conseguir el objetivo plantead a inicios de temporada.

“Era importante sumar allá porque ahora vienen cinco partidos en Lima. Creo que Universitario ha demostrado que juega en casa o fuera y siempre tiene un estilo que no cambia. No es lo mismo jugar en Trujillo que en Lima o en provincias. Nunca me sentí visitante ya que la hinchada acompaña siempre”, agregó.

¿Cuál es el próximo reto de Universitario de Deportes?

Luego del encuentro ante Cienciano, Universitario de Deportes deberá enfocarse en lo que será su próximo reto ante Gimnasia y Esgrima de la Plata. El encuentro se llevará a cabo el miércoles 28 de junio desde las 9:00 de la noche (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate.

Es necesario mencionar que este cotejo será importante para la escuadra de Jorge Fossati. Y es que en caso de conseguir una victoria, asegurará su pase a la siguiente etapa del certamen continental. Ojo, los ‘merengues’ se ubican en el segundo lugar del Grupo G con 7 unidades, dos por debajo de Goiás, actual líder del cuarteto.





