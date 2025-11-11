El nombre de Jorge Fossati vuelve a estar en el radar internacional tras un nuevo logro con Universitario de Deportes. Luego de conquistar el tricampeonato con el cuadro crema, el técnico uruguayo ha captado la atención de clubes del extranjero, particularmente en México, donde dos instituciones estarían analizando la posibilidad de sumarlo a sus proyectos deportivos. Sin embargo, en Ate no quieren perder al artífice del título y confían en que el entrenador mantenga su compromiso hasta el final de su contrato, vigente hasta 2026.

En las últimas horas, desde tierras aztecas surgieron reportes que ubican a Jorge Fossati como candidato para dirigir en la Liga MX. Según la prensa mexicana, tanto Necaxa como Pumas UNAM han mostrado interés en contar con el uruguayo, quien se ha ganado prestigio por su experiencia y capacidad para construir equipos competitivos en poco tiempo.

El primero en poner los ojos en él habría sido Necaxa, club que recientemente decidió prescindir de Fernando Gago tras una temporada irregular. En ese contexto, el ‘Nonno’ aparece como una de las opciones principales para liderar un nuevo proceso deportivo, con la idea de reforzar la identidad futbolística del conjunto rojiblanco.

Por su parte, Pumas UNAM también evalúa alternativas ante la incertidumbre del proyecto encabezado por Efraín Juárez. Si bien el exjugador mexicano continúa al mando, su continuidad dependerá del cierre de año, y Fossati figura entre los técnicos más atractivos para asumir en caso de un cambio en el banquillo.

A pesar del interés foráneo, Universitario de Deportes no planea facilitar su salida. El estratega tiene contrato vigente hasta la temporada 2026, y romperlo implicaría una negociación económica. En la institución crema confían en que Fossati mantenga su liderazgo para buscar el tetracampeonato y realizar una buena campaña en la próxima Copa Libertadores.

Jorge Fossati sobre su continuidad en la 'U' | FOTO: Universitario

El periodista mexicano Gerardo González dio más detalles sobre la situación. En su cuenta de X, aseguró que “Jorge Fossati aparece como una de las principales opciones para dirigir al Necaxa, en sustitución de Fernando Gago. El tricampeón del fútbol peruano también figura en la carpeta de Pumas, en caso de que el proyecto encabezado por Efraín Juárez no prospere”.

Mientras tanto, el uruguayo prefiere mantener la calma. Tras la celebración del título, Fossati evitó pronunciarse sobre su futuro y señaló que aún debe conversar con la dirigencia merengue antes de tomar cualquier decisión. “Yo nunca dije ‘me voy’. Es momento de analizar y ver qué camino tomar”, afirmó luego del empate ante Garcilaso en el Monumental.

Fuentes cercanas al club indican que las conversaciones entre el DT y la directiva se darán en los próximos días, y que el uruguayo buscará evaluar las condiciones deportivas para seguir al mando del equipo. La posibilidad de reforzar el plantel sería clave para su continuidad.

Jorge Fossati. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas), aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR