En la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, el partido entre Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos fue suspendido en los últimos minutos. Desde el estadio de Las Américas, los hinchas comenzaron a lanzar objetos al campo y Diego Haro, árbitro del partido, decidió marcharse a los 90′ junto a los jueces de línea hacia los camerinos. A pesar de los intentos por reanudar, la situación quedó en incógnita. Rolando Bellido, presidente de los ‘Zorros’, explicó la postura de la institución y que exigirán los tres puntos, amparándose en el reglamento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Nosotros no tenemos ningún inconveniente del diálogo con la FPF. Es más, tenemos toda la predisposición de dialogar. Pero, lamentablemente nosotros ya hemos presentado nuestro descargo, nuestro escrito, haciendo las referencias de todos los sucesos del día sábado, y basándonos en el reglamento, pidiendo el partido culminado. De acuerdo al reglamento, nos corresponde los 3 puntos. Habrá otros lineamientos, pero las cosas hay que aplicarlas como tal”, dijo en diálogo con Radio Exitosa.

El presidente de Ayacucho FC narró lo sucedido, luego de evacuarse al público de las tribunas: “La terna volvió a salir, las condiciones estaban. Un promedio de 5 u 8 minutos para que vuelva a salir el otro equipo. Ayacucho FC estaba en el campo. Ha sido un acuerdo de ellos, me imagino. Los llaman, no se presentan y abandonan el partido”.

En medio de la lucha por no descender, Ayacucho FC necesitaba la victoria en este partido y el marcador de 1-0 es de vital importancia para este objetivo. De darse válida la victoria, salen de la zona roja porque sumarán 32 puntos; sin embargo, de no ser así, quedarán en 29 y en el puesto 17.

Ayacucho FC busca quedarse en Liga 1. (Foto: Ayacucho FC)

“El problema es evidente, tal vez están magnificando las cosas, no podemos llegar al extremo. No hay nada comprobado oficialmente. Cómo se va a comportar así la hinchada ayacuchana si el equipo está ganando. En este escenario quieren magnificar las cosas y así no es”, apuntó.

Bellido también mostró su desacuerdo con lo sucedido en el estadio Las Américas. Además, deslizó que los desmanes habrían sido provocados por gente de Comerciantes Unidos, debido a que todo se desató desde la expulsión de uno de los integrantes del cuadro de Cutervo.

“Todo sucede cuando expulsan a un jugador de Comerciantes Unidos. Entonces, tal vez hubo una ‘mano negra’ evidentemente por el otro equipo, y empiezan a hacer esa trifulca. Expulsan a un jugador, y ahí nomás empalma con eso. Entonces, no tienen ninguna lógica (...) Nosotros ya hemos sustentado, el reglamento es bastante claro”, argumentó.

Por lo pronto, Ayacucho FC se prepara para el último duelo de la temporada donde visitará a Cienciano, equipo que también buscará el triunfo para meterse a la próxima Copa Sudamericana. Los ‘Zorros’ necesitan ganar, a la espera también de la decisión de Liga 1 en lo que respecta al choque frente a Comerciantes Unidos.

TE PUEDE INTERESAR