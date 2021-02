Tras el visto bueno del Gobierno, la Selección Peruana podrá arrancar de nuevo con sus trabajos prácticas, pensando en los duelos antes Bolivia y Venezuela, por las Eliminatorias a Qatar 2022. Por ello, se dio a conocer la lista de convocados para el primer microciclo, entre los que se encuentra Jorge Murrugarra, una de las revelaciones de la Liga 1 en la pasada temporada.

El volante de Universitario de Deportes confesó a RPP estar muy emocionado de que haya sigo tomado en cuenta, aunque no supiera que estaba en el radar del comando técnico de la ‘bicolor’. “Me enteré de la convocatoria cuando me llamó mi hermana. Me quedé sorprendido. [...] Nunca supe si me seguían desde la Selección”, admitió el volante que fue citado este miércoles para entrenamientos en La Videna.

“Creo que son metas que los futbolistas se trazan [llegar a la Selección]. Cuando hicimos partidos con la Sub23 nos miraban bastante”, sostuvo el volante, quien precisó que trabajará duro para ser llamado nuevamente de cara duelos de carácter oficial. “Sé que en mi posición hay muy buenos jugadores, así que es una razón para preparase mucho más”, afirmó el ex Ayacucho.

Respecto a su incorporación a tienda crema, el mediocampista de 23 años precisó que “me acoplé muy rápido. Me recibieron muy bien. Con quien más estaba era con Alex Valera, porque somos los nuevos”. Si bien los objetivos del plantel son claros (título de la Liga 1 y octavos de final de la Copa Libertadores), hay un duelo que quizá no se pueda dar.

“El equipo está bien. Sabemos que es un año difícil sin Alianza Lima, porque es el clásico rival. Igual seguimos preparándonos de la mejor forma”, añadió. Además, confesó su admiración por el volante nacional que milita en América de México. “Cuando yo estaba en menores en Cristal ya veía a Pedro Aquino que jugaba en reserva y desde ahí lo vengo siguiendo, me parece un gran jugador”, finalizó.

La lista de convocados para el primer microciclo en la Videna la completan Horacio Calcaterra, Christopher Olivares, Martín Távara y Renato Solís de Sporting Cristal, Álex Valera y José Carvallo de Universitario, Eduardo Caballero y Erinson Ramírez de Deportivo Municipal, Carlos Cáceda de FBC Melgar y Josué Estrada de Club UTC.





