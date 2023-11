Luego de conseguir la tan ansiada estrella 27 con Universitario de Deportes, José Carvallo sorprendió a los fanáticos del cuadro estudiantil al anunciar que sería su última temporada con la camiseta crema sobre el pecho. Incluso, la administración merengue hizo el esfuerzo por retenerlo para el centenario, pero fue imposible convencer al golero nacional de permanecer un año más en tienda estudiantil.

Según pudo conocer Depor, el acuerdo verbal está completamente sellado, restando solo la firma en el contrato por parte del portero nacional para que pueda ser parte -de manera oficial- del combinado trujillano con miras a la próxima edición de la Liga 1.

José Carvallo se marcha de Universitario siendo el portero que más partidos disputó con 339, además de dos títulos nacionales en donde fue clave. En el 2013 fue determinante al atajar tres disparos en la tanda de penales frente a Real Garcilaso (hoy Cusco FC) y este año lideró al equipo con su experiencia, levantando mucho su nivel en el último semestre.

La palabra de Carvallo tras su salida de Universitario

José Carvallo dejó en claro que Universitario de Deportes siempre será su casa, a pesar de que ahora es el momento de tomar otros caminos en su carrera. “Ser del la ‘U’ es un sentimiento único, pero soy consciente que en la vida todo tiene su tiempo, hoy es tiempo de partir dejando en lo más alto al club. Sé que es un hasta luego, porque la ‘U’ es y será mi casa”, agregó.

Además, el guardameta recordó los valores que le inculcaron en las divisiones menores de la ‘U’ y lo que significa defender los colores del club. “Agradecer también a todos mis compañeros y trabajadores del club por el respeto y confianza que me tuvieron, me voy tranquilo porque hay un grupo espectacular y siento que he dejado un liderazgo importante, como me lo enseñaron a mí cuando era chico: fe, respeto, humildad, trabajo, esfuerzo y amor por la ‘U’”, acotó.

Finalmente, agradeció a los directivos que intentaron retenerlo, pero es consciente de que es el momento de partir. “Gracias también a la dirigencia por la intención de querer que me quede, pero entiendo que se ha cerrado un ciclo y de la manera perfecta, y por supuesto gracias a toda la gente por sus muestras de cariño en todos estos años. Somos los más grandes. Y dale ‘U’ por siempre”, puntualizó el portero.





