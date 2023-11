Ni sus ganas por pelear cada pelota desde el primer minuto de juego o su remate desde la media cancha pudieron eco en algunos de sus compañeros, que no rindieron al nivel esperado en el Estadio Nacional. El último martes, Gianluca Lapadula completó 90 minutos de juego más con la Selección Peruana. Sin embargo, su aporte no pudo inclinar la balanza en favor de la escuadra blanquirroja, la misma que no pasó de un discreto empate 1-1 contra Venezuela, reafirmando su último lugar en la tabla de posiciones del presente proceso rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Si bien el ‘Bambino’ no pudo ocultar su pesar y frustración por un nuevo partido sin conocer la victoria de manera oficial, aprovechó el momento complicado que se vive en tienda blanquirroja para reafirmar su amor por el país que le abrió las puertas y que le permitió conectarse con sus ancestros a través de un balón.

Por ello, Lapadula usó sus redes sociales oficiales para enviar un mensaje que, sin duda alguna, reconfortará un poco a la hinchada de la Selección Peruana en este difícil presente. “Sobre todo en este momento, te amo Perú”, sostuvo el delantero de Cagliari de Italia.

Cabe destacar que el delantero ítalo-peruano espera alcanzar su primera participación en un Mundial en 2026, ya que no fue parte del proceso rumbo a Rusia 2018, quedándose en la puerta de esta experiencia tras caer en el repechaje contra Australia en la última edición de las Eliminatorias.

Para Norteamérica 2026, Lapadula acumula 156 minutos (46 frente a Bolivia y 90 ante Venezuela) en las Eliminatorias. En total, el ‘Bambino’ ha marcado ocho goles con la Blanquirroja en 29 presentaciones: tres en la Copa América 2021, tres en las Eliminatorias para Qatar 2022 y dos en partidos amistosos.

Gianluca Lapadula tras el partido frente a Venezuela. (Foto: Instagram)

El mensaje de Lapadula tras empate con Venezuela. (Captura)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Luego del partido contra Venezuela, la Selección Peruana tendrá que reaccionar para volver a tomar aire y recuperar el plan de trabajo. El objetivo es llegar de la mejor manera al próximo año, fecha en la que recibiremos a Colombia, por la séptima jornada de las Eliminatorias.

Si bien el partido no tiene fecha y hora confirmada, se sabe que será septiembre el mes elegido para volver a ver en acción al combinado blanquirrojo que espera recuperar posiciones en la tabla y así retomar el camino rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.





