Luis Tonelotto: “Compagnucci es obsesivo, confíen en él. Le dará identidad a Universitario”

‘Tonegol’, como lo llamaban, llegó como la esperanza del gol a tienda crema tras pedido de José Basualdo, pero terminó siendo el goleador con Carlos Compagnucci, el sucesor del ‘Pepe’, quien partió con malos resultados. Con 46 años, el argentino sigue ligado al fútbol como entrenador y le desea lo mejor a su compatriota en el banquillo merengue. Además, recordó su pasaje futbolístico en la ‘U’, donde marcó 12 goles en 24 partidos, pero no pudo campeonar. Eso sí, se metió al bolsillo al hincha cada fin de semana a través de sus anotaciones y peculiares festejos.

El hincha de la ‘U’ recuerda tus goles y celebraciones…

Es un hincha muy pasional. Cuando uno estaba en Lima, en el interior, el hincha lo hacía sentir, pero estando en Argentina también es igual. Acá hay muchos peruanos trabajando, y hay muchos hinchas de la ‘U’, igual de Alianza, pero más de Universitario. Yo cuando llegué a la ‘U’, me sorprendí de lo que grande que es. Acá me recibió César Linares, quien me dijo: ‘la ‘U’ es más grande que sus problemas, las cosas iban a salir bien’. Y fue tal cual como me la pinto. Después llegaron los goles, la forma de festejar de uno, y nació el cariño. Creo que me quedó la cuenta pendiente haberme quedado un tiempo más.

Llegó por pedido de ‘Pepe’ Basualdo y terminó siendo el goleador de Carlos Compagnucci, actual entrenador de los merengues…

Lo de ‘Pepe’ verdad, él había conseguido traer jugadores identificados con Universitario. Un equipo que jugaba al fútbol, en ofensiva estaban Piero Alva, Mauricio Mendoza, el ‘Payaso’ Molina, y atrás teníamos a ‘Cuto’ Guadalupe, en el arco a ‘Chiquito’ Flores. Teníamos las pretensiones de atacar de local y visitante, nos faltó coronar con un campeonato. Perdimos en Cusco, ninguno de los delanteros había jugado en altura. Después con Carlos (Compagnucci) compartí un tiempo, y Chacarita Juniors, me hizo la propuesta y ya con la familia decidí volver.

¿Cómo eran los trabajos con Carlos Compagnucci?

Es obsesivo con el trabajo. Confíen en él. Le dará identidad a la ‘U’. Es un técnico muy valorado en Argentina. Siempre acompañó a gente muy seria como Mauricio Pellegrino. Siempre lo sigo, me parece que Carlos le va a dar honestidad, seriedad, un sentido de pertenencia a Universitario. Tiene trabajo. Después le puede gustar o no el sistema, pero lo que no le va a faltar a la ‘U’ con Carlos Compagnucci es trabajo.

Acá lo comparan por su vestimenta con Jurgen Klopp…

Tiene su apariencia, con la gorrita, pero es un técnico que trabaja, lo más importante. Además, es muy serio.

Marcaste 12 goles, pero hubo festejos muy recordados. Por ejemplo, el beso con el ‘Toto’ Cornejo…

Llegaba al club más importante del Perú, y como goleador, así que tenía que sacarme rápido la presión. Por suerte marqué mi primer gol ante la Vallejo, pero para el hincha ese gol no fue tan importante como el convertido a Cristal cuando me tiré a la arena, creo que ese fue el más importante. ¿El beso con el ‘Toto’? Él llegaba de San Lorenzo, no se le había dado la oportunidad de jugar, hasta que me dice en la concentración que íbamos de titulares. Yo le dije: ‘espero que me tires un buen centro’, y me respondió: ‘Tone’, yo te tiro un buen centro y te doy un pico’. Bueno, has lo que quieras, le dije en tono de broma. Empezó el partido, y en cinco a diez minutos, sacó un centro y me lo pone en la cabeza, anoto y voy a abrazarlo, pero me agarra la cara y me da un pico.

A lo Maradona y Caniggia…

Quedó en la historia. Nosotros no tenemos problemas con ninguna sexualidad, yo me sorprendí, pero viniendo del ‘Toto’, uno esperaba cualquier cosa. Después, la prensa todos los días cuando entrenaba junto al ‘Toto’ nos ponía corazones. También decían que éramos mal ejemplo para los chicos, pero fue algo simple. ‘Toto’ paraba todo el día activado, yo era un poco más serio hasta lo que pasó. La idea era festejar el gol. Queda como un recuerdo en la tapa de los diarios, así como me tocó tirarme en la arena, subir un alambrado, lo que más recuerda los hinchas son los festejos. Mi paso por el fútbol peruano fue muy positivo, pero debe estar más arriba. Por algo clasificaron a un Mundial (Rusia 2018), pero sí tienen material.

Justamente, el gol ante Sporting Cristal, el cabezazo que lo hizo acabar lanzándose en un piscinazo de arena en Tacna, el 2 a 1, año 2005…

Como delantero buscaba descargar, jugué más de veinte años, y era de conocer mis limitaciones. No era un jugador rápido, pero era un goleador, tenía una computadora en la cabeza, y buscaba los rebotes, sabía a mis compañeros, anticipaba, conocía todos los secretos del área. Llega el gol de cabeza, y había visto esa arena que estaba preparada. Entonces, cuando lo vi, decidí tirarme de cabeza. Era para tirarme fuerte, pero lo pensé en segundos, no sabía lo que podía ver abajo. Comí arena. Me bañé y seguía teniendo arena, pero valió la pena. Era mi forma de festejar, los goles se festejan. No entiendo porque ya no se puede subir al alambrado, hay que ser jugador para saber lo que se vive. Hay cosas que son folclore en el fútbol. Uno va a la cancha de Boca y ve como está el alambrado, no hay matar el fútbol.

¿Cuál fue la celebración más inusual?

Jugué en diecisiete a dieciocho equipos, una de las que más me sorprendió fue en España. Yo era de San Lorenzo, no jugaba mucho, y me llevó Murcia. En un partido de Copa del Rey ante Elche, faltaba un minuto, y hago un gol. Festejé con los hinchas atrás del alambrado. Recuerdo que los hinchas quedaron más de cinco minutos colgados por el carisma que tenía. Todos gritaban el gol. También marqué en la cancha de Talleres, en Tucumán, donde me llovieron naranjas, manzanas, eran cosas que estaba dentro de mis festejos. El recuerdo en Murcia trepado más de cinco minutos con la gente fue un gran recuerdo.

Es una mochila cargada ser el ‘9′ de Universitario…

Es muy difícil. Pasa en todos los países. No es lo mismo de ser el ‘9′ de Arsenal, que ser de Boca o River Plate. En la ‘U’ pasa lo mismo. Mira los ‘9′ que han pasado: Cznornomaz, Vilallonga, Coria, son goleadores. Depende mucho del esquema a utilizar, yo hice goles porque tenía a Mauricio Mendoza, a Hernández (’Pinza’), estaba cubierto por el sistema. Yo me cubría con el sistema, y si el ‘9′ que no se genere, tiene que ser diferente. Cuando controlas mal una pelota, se siente el murmuro. Para triunfar en la ‘U’ tiene que ser un ‘9′ diferente. Más en estos momentos cuando se pierde la picardía del jugador que lo acompaña.

La presión también es que la ‘U’ no sale campeón desde el 2013, y el 2024 cumplirá cien años de vida institucional…

Es muy grande la historia de la ‘U’, y se llega con toda esa presión. Yo llegué como delantero ya hecho, más de treinta. Que te vayan a recibir doscientas personas, te pidan foto, y ya sabía dónde estaba. Es una presión linda para Carlos (Compagnucci). A mí me gustaba jugar en equipos que peleaban por el campeonato o el descenso, a uno le gusta tener presión. Además, el lugar es un puesto especial. Uno tiene que estar a la altura de cada institución. Hay presión de todos lados. Me sorprende que sean tantos años sin salir campeón.

Lamentablemente no pudo ser campeón en Universitario. Se imagina la repercusión a través de redes sociales, antes no había…

Cuando hablo con Roberto Demus, amigo mío, le digo que a mí me compró Murcia de España en dos millones de dólares, venía de hacer 28 goles y ascender a la Primera División. Hoy se paga siete a ocho millones por los jugadores. ¿Lo que valdríamos hoy? Hoy ha cambiado mucho. Yo sin salir campeón tengo ese cariño y respeto por el hincha, es mutuo. El campeonato lo perdimos ante Cienciano, pero todo ha cambiado. Para mí es un orgullo que todo hincha de la ‘U’ acá en Argentina tenga un recuerdo mío a través de mis goles. Quedó pendiente ese campeonato, hubiese sido una cosa de locos, festejar con la ‘U’ tres días seguidos.

¿Alguna anécdota?

Con ‘Cuto’ Guadalupe, el ‘Chino’ Pereda, había jugadores grandes, no era un vestuario fácil. Varios eran de peso. Recuerdo que un día estaba el presidente Alfredo Gonzales, y se levantan tres a cuatro jugadores de peso diciéndole que nos debían premios. La respuesta del presidente no fue la adecuada, entonces, cómo haces para frenar a ‘Cuto’, a Flores (‘Chiquito’). Por más que con Lemos tratamos de poner calma, no se podía parar a esos ‘animales’, eran muy grandes. Eso sí, era un buen grupo, nos defendían a todos. Hay otra anécdota, una en Tacna. Yo concentraba con el ‘Chino’ Pereda, y mi amigo Roberto Demus (delantero del Bolognesi) me dice que en la noche hay movimientos (sismos). Recuerdo que estaba mirando televisión, y de pronto todo comienza a moverse. Le dije al ‘Chino’, pero me decía que no pasaba nada, todo bien. Bueno, pasaron dos minutos, me di vuelta, y veo al ‘Chino’ en el pasillo, me había dejado solo. Yo, en bóxer (calzoncillo), tuve que salir por la escalare, me asuste y bajé hasta el hall, en bóxer. Era un bonito grupo, buen vestuario, lástima que no pudimos salir campeones.

Sigues ligado al fútbol, ahora como entrenador…

Estoy trabajando con Roberto Demus en el Club Atlético Uruguay. En Perú sería como la liga del ascenso. Estamos a tres partidos de entrar en la historia, de que sea un equipo profesional al cien por ciento. Seguimos luchando desde abajo, capacitándonos. Nos estamos preparando cuando nos toque. Cuando eres técnico no solo depende de uno, sino de los jugadores, pero sí con mucha expectativa.

Compartes la conducción técnica con otro exjugador argentino como Roberto Demus, quien jugó en Bolognesi y la César Vallejo. ¿Terrible presión para el ‘9′ de ustedes?

Han pasado seis delanteros, y todo se fueron para mejorar. Nosotros trabajamos mucho con dos extremos, con un nueve en el área. Jugamos un 4-3-3, con ida y vuelta, es lo que nos gusta. Nos gusta el equilibrio, pero siempre trabajamos para que el ‘9′ termine definiendo. Estamos haciendo como inferiores, hay algunos que tienen suerte en dirigir en Primera, pero nosotros nos vamos preparando, haciendo cursos.

