La derrota de Universitario de Deportes (2-0 ante Carlos A. Mannucci) dejó muy golpeador al vestuario crema. Y es entendible: ya acumularon tres derrotas consecutivas y por ahora marchan en el puesto 13 de la Liga 1. Ahora, fue Matías Di Benedetto el que mayor molestia mostró, luego de haber sido expulsado del encuentro, acción que -a su parecer- fue totalmente injustificada.

“Estoy muy decepcionado y tengo ganas de hablar solo por la irresponsabilidad que cometió el árbitro en el partido en Trujillo. Él se equivoca en sacarme la primera tarjeta amarilla porque se confunde con otro compañero y, luego, ni sabía que ya tenía una amarilla y me saca una segunda sin merecerla”, sostuvo el defensa crema a los medios de prensa.

Matías Di Benedetto entendió que Bruno Pérez no tuvo su mejor jornada en el Universitario de Deportes vs. Carlos A. Mannucci, por lo que hizo un llamado al juez principal del último partido de los merengues en la Liga 1, haciendo una ácida crítica sobre su performance en el estadio Mansiche.

“Fue un error muy grave el que cometió este árbitro. Lo único que le dije es que no pueden pasar estas cosas en un torneo profesional y que esté más concentrado porque no puede cometer errores tan infantiles. Un árbitro no puede confundirse al momento de sacar una tarjeta amarilla, eso no puede darse en el fútbol profesional”, acotó el zaguero.

Por otro lado, el defensa argentino lamentó que Universitario de Deportes no haya podido lavarse la cara tras perder con Alianza Lima, en el estadio Monumental, responsabilizando a Bruno Pérez como uno de los principales factores por el cual no se pudo sacar adelante el duelo con Carlos A. Mannucci.

“Me voy caliente porque nos condicionó el trabajo de toda la semana. Veníamos de una derrota dura en el clásico y, ahora, suceden estas cosas que todo lo pone cuesta arriba. Espero que el árbitro admita su error y se tomen medidas porque lo que hizo no solo me perjudicó a mí, sino también a todo el equipo”, finalizó.





