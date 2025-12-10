Universitario de Deportes tuvo un 2025 espectacular, concretando un tricampeonato histórico y clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores después de 15 años. Sin embargo, en la interna saben que el 2026 será todavía más exigente y para eso se vienen ultimando todos los detalles, incluyendo el anuncio oficial de la camiseta que los acompañará durante el recorrido de la campaña que se avecina.

A través de sus redes sociales oficiales, la ‘U’, conjuntamente con Marathon, la marca que los viste, dio a conocer el diseño de la indumentaria que lucirán en el 2026. A su vez, en su página web resaltaron: “Una prenda que no solo viste al equipo principal del único grande, sino que representa un momento trascendental en tiempo real”.

Bajo el concepto ‘Vive la historia crema, de crema’, esta camiseta proyecta con orgullo el presente de Universitario en el último tiempo, donde ha dominado la Liga 1 de punta a punta. Con tres títulos consecutivos, la institución de Ate espera seguir alargando su hegemonía con el tetracampeonato.

Universitario presentó su nueva camiseta para el 2026. (Foto: Universitario)

En lo que respecta al diseño de la camiseta, este respeta el clásico color crema, con toques guinda que resaltan en el cuello, puños y detalles. El escudo va acompañado del parche dorado de campeón nacional, símbolo de los logros recientes. Sobre la tela, una textura sutil con múltiples letras ‘U’ recorre la camiseta, como huellas de una historia que sigue creciendo.

Como cada año, Universitario brindó la información acerca de la tecnología con la que está hecha su camiseta, procurando darle a su hinchada la mejor calidad posible: “La nueva indumentaria merengue está fabricada con tecnología HIDROTEC, la camiseta ofrece comodidad, frescura y rendimiento para jugadores e hinchas que la viven con intensidad”, se lee en la web merengue.

¿Desde cuándo los hinchas cremas podrán adquirir su camiseta? Esta estará disponible desde hoy miércoles en marathon.com.pe y en todas las tiendas Marathon a nivel nacional. Los precios van desde: S/ 299 - Camiseta hombre adulto versión jugador, S/ 229 - Camiseta hombre adulto versión estadio, S/ 229 - Camiseta mujer adulto, S/ 229 - Camiseta arquero, S/ 179 - Camiseta niños y S/ 149 - Camiseta infante.

Universitario presentó su nueva camiseta para el 2026. (Foto: Universitario)

¿Jorge Fossati seguirá en Universitario?

Además de las salidas, renovaciones y fichajes, el área deportiva de Universitario todavía debe definir la continuidad de Jorge Fossati al mando del primer equipo. Este miércoles ambas partes sostendrán una nueva reunión, en donde deberían ponerle punto final a las negociaciones, las mismas que se han dilatado más de la cuenta.

El último fin de semana, a través de su representante Pablo Betancourt, el ‘Nono’ le hizo saber a la ‘U’ su última propuesta, considerando un aumento económico y la libertad para decidir varios puntos vinculados a la logística deportiva dentro del club. Franco Velazco, administrador provisional del cuadro estudiantil, afirmó que, sea cual sea la decisión que tomen, el club siempre estará por delante. Veremos cómo termina esta historia.

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR