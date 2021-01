Universitario confirmó la vuelta de Tiago Cantoro para que se sume al primer equipo en 2021. El atacante argentino, nacionalizado peruano, apunta a dar pelea por un puesto en la zona de ataque de los cremas, poniendo énfasis en los trabajos del inicio de la pretemporada para llenarle los ojos al comando técnico.

“Estoy muy ilusionado con la vuelta al club y confío en mis condiciones. Espero que el día que me toque jugar pueda hacerlo de la mejor manera. En lo inmediato, estoy enfocado en trabajar para tener mi oportunidad”, sostuvo el atacante merengue en diálogo con Depor.

Tiago Cantoro estuvo a préstamo en Atlético Grau en la última edición de la Liga 1 y, a pesar de no haber tenido muchos minutos de competencia, es consciente de que la experiencia le dejó aprendizajes que le servirán en su estadía en Universitario.

“El 2020 me ayudó, principalmente, en lo personal y profesional. Fue un año muy importante y, más allá de todo el problema de la pandemia, pude debutar en Primera División. Espero estar preparado para el día que me toque hacerlo en Universitario, que es lo que más deseo”

No es un secreto que el sueño de todo futbolista, y más aún si es hincha, es anotar un gol con la camiseta del club que ama. Tiago Cantoro no es la excepción y, a pesar de que sabe que tiene que ir paso a paso en su crecimiento profesional, no pudo evitar mostrarse ilusionado por esa posibilidad de marcar su primer tanto como profesional con Universitario.

“Es muy difícil de explicar con palabras, pero es lo que más deseo y estoy seguro de que va a ser inolvidable para mí”, finalizó el futbolista que tiene contrato con los cremas hasta 2023.

Tiago Cantoro es parte de la pretemporada de Universitario. (Foto: Prensa 'U')

